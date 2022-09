Windows 11 2022 Update è arrivato: tutte le novità dell'aggiornamento di Windows

Eccolo finalmente il primo grande aggiornamento di Windows 11, il sistema operativo di Microsoft, che è finalmente disponibile a partire da oggi 20 settembre 2022. O meglio, da oggi è partita la fase di rollout in oltre 190 Paesi di tutto il mondo, che come da tradizione seguirà poi un suo percorso graduale e progressivo che si concluderà definitivamente entro le prossime settimane. Windows 11 2022 Update si può scaricare e installare attraverso l’utility Windows Update. Questo pacchetto porta con sé parecchie novità interessanti, soprattutto riguardo alcuni elementi chiave del sistema operativo, con una serie di interventi per ottimizzare il prodotto seguendo i feedback degli utenti.

Windows 11 2022 Update promette di rivoluzionare ulteriormente l’esperienza di utilizzo dei computer compatibili, fornendo uno spazio creativo dove l’utente può coltivare le sue passioni in un’esperienza moderna e unica in totale sicurezza. Il tutto con il potenziamento delle funzioni di accessibilità pensate “per” e progettate da utenti con disabilità. Descrivere tutte le novità introdotte da questo aggiornamento per il noto sistema operativo di Microsoft sarebbe un’impresa.

L’obiettivo principale degli sviluppatori era quello di garantire che Windows 11 si evolvesse ulteriormente adattandosi alle esigenze dei suoi utenti. Per farlo hanno quindi puntato a innovare in particolare quattro aree chiave: facilità di utilizzo, produttività, connessione e interazione, sicurezza, gestione e flessibilità sul lavoro.

Windows 11 è un OS che da sempre basa tutto sull’accesso rapido ai contenuti e alle applicazioni preferite in maniera facile e diretta. Su queste basi Microsoft ha lavorato all’update per migliorare quanto già presente e al contempo introdurre nuove funzionalità per far sì che i contenuti e le informazioni di cui l’utente ha bisogno siano sempre a portata di mano, inclusi gli aggiornamenti del menu Start, che ricordiamo permette di accedere rapidamente ai contenuti e alle applicazioni preferite.

Per non parlare dei Widgets e del migliorato feed personalizzato abilitato dall’AI, che consente di visualizzare contenuti su misura direttamente sul proprio desktop. In questo modo, integrando anche funzionalità di supporto utili a semplificare il lavoro, si è voluto incentivare la produttività, ma anche rendere Windows 11 un luogo virtuale dove sentirsi sempre a proprio agio, anche per giocare, creare o navigare e interagire sulla Rete. In quest’ottica, dunque i tecnici hanno anche lavorato molto per rendere il PC più facile e sicuro da usare per tutti. Sintetizzando:

Accessibilità : generazione automatica dei sottotitoli per il flusso audio riprodotto da tutte le applicazioni, tecnologia Natural Voices per migliorare l’assistente vocale (entrambe le funzionalità disponibili inizialmente solo negli Stati Uniti);

: generazione automatica dei sottotitoli per il flusso audio riprodotto da tutte le applicazioni, tecnologia Natural Voices per migliorare l’assistente vocale (entrambe le funzionalità disponibili inizialmente solo negli Stati Uniti); Produttività : layout Snap per il multitasking migliorato, sessioni Focus per evitare distrazioni, gestione della batteria ottimizzata;

: layout Snap per il multitasking migliorato, sessioni Focus per evitare distrazioni, gestione della batteria ottimizzata; Comunicazione : effetti audio e video inediti per le videochiamate, Voice Focus per la cancellazione attiva del rumore, Background Blur per la sfocatura dello sfondo, Eye Contact per simulare lo sguardo sempre puntato verso la webcam e Automatic Framing per la gestione automatizzata dell’inquadratura;

: effetti audio e video inediti per le videochiamate, Voice Focus per la cancellazione attiva del rumore, Background Blur per la sfocatura dello sfondo, Eye Contact per simulare lo sguardo sempre puntato verso la webcam e Automatic Framing per la gestione automatizzata dell’inquadratura; Creatività : integrazione dell’editor video Clipchamp;

: integrazione dell’editor video Clipchamp; Gaming : supporto per Auto HDR e Variable Refresh Rate;

: supporto per Auto HDR e Variable Refresh Rate; Applicazioni Android : rollout dell’Amazon Appstore in nuovi territori (ancora in Preview);

: rollout dell’Amazon Appstore in nuovi territori (ancora in Preview); Sicurezza: Defender SmartScreen per proteggere le credenziali dell’account Microsoft, Hello for Business per la tutela del PC quando ci si allontana (mediante autenticazione biometrica) e Smart App Control per il blocco del codice maligno.

Per tutti i dettagli e gli altri approfondimenti relativi a questo Windows 11 2022 Update vi invitiamo a visitare il blog ufficiale di Microsoft.