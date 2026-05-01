Windows 11 diventa più simile a Xbox: la nuova modalità cambia il gaming su PC

Microsoft sta portando su Windows 11 una modalità Xbox pensata per trasformare PC, laptop e tablet in dispositivi da gioco più comodi da usare con il controller.

La novità non sostituisce il normale desktop, ma aggiunge un’interfaccia a schermo intero costruita per chi vuole accendere il computer, prendere il gamepad e arrivare subito alla propria libreria di giochi senza passare tra finestre, icone e menu tradizionali.

La funzione nasce dall’esperienza sviluppata per i dispositivi portatili da gaming, come ROG Xbox Ally, ma ora inizia ad arrivare anche sui normali PC Windows 11. Il senso è chiaro: Microsoft vuole ridurre la distanza tra computer e console, soprattutto per chi usa il PC collegato alla TV, su un monitor grande o in salotto. Non è una nuova versione di Windows, ma un ambiente alternativo pensato per il gioco.

Come funziona la nuova modalità Xbox

La modalità Xbox offre un’interfaccia full screen ottimizzata per il controller, con al centro la libreria dei giochi. Da qui è possibile avviare titoli installati da Xbox Game Pass e da altri store PC, evitando di muoversi ogni volta tra launcher diversi. L’obiettivo è rendere l’accesso ai giochi più immediato, soprattutto su dispositivi usati quasi come console.

La modalità può essere richiamata dall’app Xbox, dalle impostazioni della Game Bar oppure con la scorciatoia Windows + F11. L’utente può anche tornare al normale desktop quando vuole, quindi non resta bloccato dentro un’interfaccia unica. Questo è un punto importante, perché Windows resta un sistema operativo completo: la nuova esperienza serve a semplificare il momento del gioco, non a cancellare il resto.

Perché Microsoft punta su questa esperienza

Negli ultimi anni il gaming su PC è diventato sempre più frammentato. Tra Game Pass, Steam, Epic Games Store, Battle.net e altri launcher, molti utenti hanno librerie sparse in più punti. Una modalità a schermo intero può aiutare a riunire tutto in una schermata più ordinata, con un uso più naturale del controller e meno distrazioni tipiche del desktop.

Microsoft parla anche di un’esperienza pensata per ridurre le attività in background non necessarie quando si entra nella modalità full screen. Questo può aiutare soprattutto sui portatili da gaming e sui dispositivi compatti, dove ogni risorsa conta. Non bisogna però aspettarsi miracoli: la Xbox Mode è prima di tutto una nuova interfaccia, non una trasformazione automatica del PC in una console più potente.

Rollout graduale e altre novità di Windows 11

La distribuzione della funzione avviene in modo graduale, quindi non tutti la vedranno subito anche installando gli aggiornamenti più recenti. Per riceverla prima, Microsoft suggerisce di attivare l’opzione che consente di ottenere gli ultimi aggiornamenti appena disponibili da Windows Update. Il rilascio progressivo serve a raccogliere feedback e correggere eventuali problemi prima di una disponibilità più ampia.

L’aggiornamento KB5083631 include anche altre modifiche per Windows 11, tra cui miglioramenti a Esplora file, correzioni alla modalità scura e novità legate al feedback aptico su dispositivi compatibili. La novità più visibile, però, resta la modalità Xbox: se funzionerà bene, potrà rendere il PC più comodo per chi gioca dal divano o usa un portatile gaming come macchina principale. Microsoft non sta trasformando Windows in una console, ma sta cercando di rendere meno faticoso usare il PC come se lo fosse.