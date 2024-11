Windows 11, nuovo aggiornamento obbligatorio di Microsoft: c'è un pericolo

Sin dal momento del suo lancio, Windows 11 è stato interessato da una lunga serie di aggiornamenti del software. Pensati tanto per migliorare i principali programmi disponibili quanto per risolvere alcuni problemi e falle di sicurezza. Per un’attenzione, quella di Microsoft, rivolta sempre all’esperienza finale dell’utenza.

Ed è proprio in questa direzione che si rivolge l’ultimo update rilasciato nelle scorse ore dall’azienda americana. Si tratta di una nuova versione del sistema operativo annunciata come obbligatoria per tutti, in quanto va a risolvere ben 4 vulnerabilità che sono state riscontrate ed etichettate da subito come gravi. Il consiglio di Microsoft è di procedere quanto prima con il download e l’installazione, per evitare di incappare in possibili problematiche.

Nuovo aggiornamento di Windows 11: tutti i dettagli

Si tratta delle versioni KB5046617 e KB5046633, appena introdotte da Microsoft per Windows 11 come parte del programma Patch Tuesday di novembre. Queste due build risolve principalmente alcuni problemi di connettività internet dovuti alle risposte dei server DHCP, che contenevano alcune opzioni duplicate. Ma non solo, perché sono stati applicati miglioramenti anche per l’app Pulizia disco.

Visti i feedback negativi degli utenti, il team di sviluppatori è intervenuto poi per la risoluzione di alcuni bug più o meno frequenti. Uno su tutti: la schermata nera che compariva sfruttando la funzione Alt-Tab per passare da un’app all’altra. Per il Task Manager, è stato risolto il problema che mostrava zero processi in esecuzione con l’opzione “Raggruppa per tipo” attiva. Tra le altre cose, infine, è stata aggiunta una modifica per la gestione delle notifiche, è stata ridisegnata la finestra di inserimento della password Wi-Fi ed è stato riconfigurato il tasto Copilot per le tastiere di ultima generazione.

Come detto, il consiglio di Microsoft è di aggiornare quanto prima Windows 11. Per farlo, puoi aprire l’applicazione Windows Update oppure accedere al sito ufficiale di Microsoft Update Catalog e scaricare manualmente l’ultima build disponibile per il tuo PC.