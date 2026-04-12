Windows 11 sotto accusa: Mozilla denuncia Edge e Copilot, “la scelta del browser non è davvero libera”

La scelta del browser su Windows 11 dovrebbe essere semplice e rispettata in ogni situazione, ma secondo Mozilla non sempre funziona così, soprattutto quando entrano in gioco Edge e le nuove integrazioni con Copilot.

La fondazione dietro Firefox è tornata a criticare Microsoft, accusandola di utilizzare alcune dinamiche all’interno di Windows 11 che, di fatto, continuerebbero a favorire Edge anche quando l’utente ha impostato un browser diverso come predefinito. Non si tratta di un’accusa nuova, ma il tema torna attuale perché coinvolge anche il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale all’interno del sistema operativo.

Secondo Mozilla, il problema non riguarda una singola funzione, ma una serie di comportamenti che, messi insieme, rendono meno efficace la scelta iniziale dell’utente. In teoria, una volta selezionato un browser predefinito, ogni link dovrebbe aprirsi automaticamente con quell’applicazione. In pratica, alcune aree del sistema continuerebbero a seguire una logica diversa.

Dove Windows 11 continuerebbe a privilegiare Edge

Le criticità segnalate riguardano soprattutto alcune funzioni integrate nel sistema e nelle applicazioni Microsoft. Tra queste ci sono le ricerche dalla barra delle applicazioni, che possono portare ad aprire contenuti web direttamente in Edge, e i link gestiti da app come Outlook e Teams, che in alcuni casi verrebbero indirizzati al browser di Microsoft indipendentemente dalle preferenze impostate.

Questo comportamento, secondo Mozilla, crea una situazione in cui la scelta del browser resta valida solo in parte. L’utente può impostare Firefox o un’altra alternativa, ma continua a trovarsi davanti Edge in contesti specifici, spesso senza una possibilità immediata di cambiare comportamento.

Il risultato è una esperienza meno coerente, soprattutto per chi non ha familiarità con le impostazioni più avanzate del sistema e tende a fidarsi della configurazione iniziale.

Il ruolo di Copilot e l’integrazione nel sistema

Nel mirino entra anche Copilot, l’assistente basato su intelligenza artificiale che Microsoft sta integrando sempre di più all’interno di Windows 11 e delle sue applicazioni. Secondo Mozilla, questa integrazione rafforzerebbe ulteriormente il legame con Edge, perché molte funzioni dell’assistente passano proprio dal browser.

Il punto non è la presenza di Copilot in sé, ma il modo in cui viene distribuito e utilizzato. Più l’assistente diventa centrale nell’esperienza quotidiana, più cresce il rischio che alcune operazioni restino legate all’ecosistema Microsoft, rendendo meno naturale l’uso di alternative.

In questo scenario, Edge non è solo un browser, ma una parte sempre più integrata del sistema, con un ruolo che va oltre la semplice navigazione web.

Una questione che va oltre il singolo browser

La discussione tocca un tema più ampio: la posizione dominante di Windows nel mercato dei computer. Quando il sistema operativo è utilizzato dalla maggior parte degli utenti, ogni scelta legata a browser, servizi e assistenti può avere un impatto diretto sulla concorrenza.

Mozilla teme che questo tipo di integrazione renda più difficile per altri browser ottenere visibilità e utilizzo, soprattutto tra gli utenti meno esperti. Non si tratta solo di preferenze tecniche, ma di quanto sia facile o meno uscire da un ecosistema già configurato.

Resta da capire se queste accuse porteranno a nuove verifiche da parte delle autorità competenti o a eventuali interventi regolatori. Nel frattempo, il tema torna al centro del dibattito: su Windows 11, la scelta del browser è davvero libera in ogni situazione oppure no.