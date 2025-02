Windows 95 rivive come app standalone per Windows, macOS e Linux

Windows 95 torna come app standalone per Windows, macOS e Linux grazie a Electron e v86. Scopri come scaricarlo e rivivere la nostalgia.

Windows 95 torna come app standalone per Windows, macOS e Linux grazie a Electron e v86. Scopri come scaricarlo e rivivere la nostalgia.