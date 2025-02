Windows lento o bloccato? Risolvi tutto con questi due comandi segreti

Hai problemi con Windows che rallenta o si blocca? La soluzione potrebbe essere più semplice di quanto immagini, grazie a due strumenti potenti integrati nel sistema operativo Microsoft: DISM e SFC, progettati per diagnosticare e riparare automaticamente i file di sistema danneggiati.

Nel panorama degli strumenti di manutenzione di Windows, DISM (Deployment Image Servicing and Management) e SFC (System File Checker) spiccano per la loro efficacia nel ripristinare l’integrità del sistema operativo. Mentre DISM si occupa di verificare e ripristinare i componenti mancanti, SFC esegue una scansione approfondita per individuare e correggere eventuali file corrotti.

L’utilizzo di questi strumenti è semplice e richiede pochi passaggi. Basta avviare il prompt dei comandi come amministratore e inserire i seguenti comandi:

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

sfc /scannow

La procedura, pur richiedendo alcuni minuti per il completamento, è completamente automatizzata. Al termine, riceverai un resoconto dettagliato sullo stato del sistema e sulle eventuali operazioni di riparazione sistema effettuate.

Effettuare una scansione periodica con questi strumenti può prevenire molti problemi di sistema. Anche in assenza di malfunzionamenti evidenti, è consigliabile includerli nella normale manutenzione del PC. Tuttavia, è importante ricordare che non possono risolvere problematiche hardware o infezioni da malware.

La semplicità e l’efficacia di DISM e SFC li rendono la prima linea di difesa contro i malfunzionamenti del sistema operativo, evitando spesso il ricorso a soluzioni più drastiche come la formattazione o la reinstallazione completa di Windows.