Worldcoin sale del 22% in un giorno ma questa crypto AI ha raccolto 1 milione in presale

Uno dei progetti più interessanti in assoluto nel mondo crypto è certamente Worldcoin, ovvero la crypto legata a doppia mandata a Sam Altman e a OpenAI, ovvero l’azienda che ha dato vita a ChatGPT.

Si tratta di un idea che punta a rivoluzionare il concetto d’identità digitale, creando un network su blockchain che permetterà a tutti di mantenere la propria privacy ma anche di dare prova della propria identità in pochissimi secondi.

Che sia fattibile o meno e che tale idea riesca a produrre gli effetti desiderati, questo non spetta a noi dirlo, ma al mercato e agli investitori. Quello che è certo è che, allo stato attuale, sembra esserci un bel po’ di FOMO intorno a questo token, sebbene in principio sia stato accolto in modo tiepido.

Sul mercato da appena agosto dell’anno scorso, il prezzo del token ha dapprima avuto un breve ma corposo ritracciamento per poi protrarsi in una bull run davvero impressionante, la quale è arrivata a toccare picchi di 12x rispetto ai minimi.

Allo stato attuale, ci troviamo davanti a uno dei token che sembra avere maggiore carica, con movimenti molto forti e tantissimo interesse alle spalle.

Non è certo un segreto che, l’azienda alle spalle, sia davvero di primissimo livello, paragonabile a Toncoin (di Telegram) che registra attualmente una capitalizzazione totale di oltre 20 miliardi, mentre Worldcoin si trova “solo” sopra il miliardo.

Inoltre c’è da considerare il fattore AI che, nel mercato attuale sia azionario sia delle crypto, sta generando dei profitti e un hype che non si vedevano da molto tempo.

Oggi, investire nell’AI sembra un’ottima scommessa per il futuro, con progetti come Worldcoin che puntano a essere i pionieri del mondo di domani.

Wiener AI, un token per cavalcare questo trend

Se però si volesse uscire un po’ dal seminato e dal conosciuto, andando a scovare qualche nuova crypto che può essere il prossimo treno per un 100x, allora occorre andare tra quelle ancora nelle fasi iniziali della loro esistenza e con tantissimo potenziale inespresso.

Una di queste potrebbe essere Wiener AI, ovvero il token di un cane salsiccia che fa da mascotte a una piattaforma davvero unica nel suo genere e che, sicuramente, desterà l’interesse di moltissimi investitori più audaci.

Questo perché si tratta di un portale pensato per cavalcare l’onda delle gemme inespresse, il tutto seguendo i consigli di una AI programmata per regalare all’investitore grandi soddisfazioni.

Il sistema permette infatti all’utente di dichiarare quali sono i suoi obiettivi di mercato e, l’intelligenza artificiale, penserà a scovare quelle crypto che più si sposano con queste necessità. Ovviamente si basa principalmente sullo scoprire gemme, quindi c’è da aspettarsi tantissimi nomi nuovi e mai sentiti prima, i quali sono riservati solo agli investitori che includono un rischio maggiore nella propria strategia.

Un sistema davvero interessante, con del potenziale enorme, cosa che si vede già dai numeri che Wiener AI è riuscito a mettere insieme per la propria prevendita.

In appena una manciata di giorni, è stata abbondantemente superata la quota di 1 milione di dollari, segno che l’interesse è davvero palpabile e ci sono migliaia di occhi puntati su questo cane bislungo.

Cavalcando il treno dell’intelligenza artificiale e, sì, anche un po’ delle meme coin (col cane che strizza l’occhio a Doge), i limiti di questo token sono tutti da scoprire. Senza contare che, per ogni investitore soddisfatto dai consigli di questo cagnolino, la community continuerà ad allargarsi sempre di più.