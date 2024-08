X e YouTube sono i canali preferiti dagli investitori per le notizie sulle criptovalute

Gli investitori e i trader di criptovalute tendono a favorire le piattaforme di social media per le loro notizie, con X , YouTube e Telegram in testa come principali fonti di informazioni.

Secondo uno studio condotto dal 25 giugno all’8 luglio da CoinGecko, le tre piattaforme rappresentano collettivamente l’84% di dove gli appassionati di criptovalute ottengono le loro informazioni.

Il sondaggio mostra che oltre il 34% degli intervistati si affida principalmente a X per le notizie sulle criptovalute, rendendolo la piattaforma leader per le informazioni nello spazio.

YouTube segue da vicino, con il 23,4% dei partecipanti che lo usa come fonte principale per gli aggiornamenti, mentre Telegram è utilizzato dal 16,0% degli intervistati.

I crypto trader tendono a ricevere aggiornamenti dai social media

Sebbene X sia la piattaforma più popolare in assoluto, meno della metà dei suoi utenti (41,7%) la considera il loro principale spazio social per le discussioni sulle criptovalute. Nel frattempo, Telegram e YouTube hanno registrato livelli simili di coinvolgimento, con rispettivamente il 21,5% e il 20,8% dei partecipanti che trascorrono la maggior parte del loro tempo su queste piattaforme.

“Crypto Discord è stata la piattaforma di social media principale per il 6,8% dei partecipanti, leggermente al di sopra del 4,5% che era principalmente su crypto Reddit. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che Discord e Reddit sono più ampiamente considerati come piattaforme di social media supplementari per la comunità crypto.”

Il sondaggio, che ha coinvolto 2.558 intervistati, rivela che la comunità delle criptovalute preferisce ricevere le proprie notizie dalle stesse piattaforme in cui è più attiva. Quasi il 70% dei partecipanti si è identificato come investitore a lungo termine, mentre il 18% era trader a breve termine, il 7% era builder e il 6% era spettatore marginale.

Circa il 46% degli intervistati era al primo ciclo di criptovaluta (da zero a tre anni), il 41% era al secondo ciclo (da quattro a sette anni) e il resto aveva più di otto anni di esperienza. La maggior parte dei partecipanti (90%) era basata in Europa, Asia, Nord America e Africa, mentre i restanti si trovavano in Oceania o Sud America, come mostrano i dati.

Il sondaggio di inizio 2024 di Binance Square ha identificato alti rendimenti, decentralizzazione e innovazione come fattori chiave che guidano l’adozione mainstream delle criptovalute in Europa, con il 20%, il 18% e il 17% degli intervistati che hanno evidenziato rispettivamente questi aspetti.

Lo studio ha anche affermato che il 55% dei partecipanti al sondaggio utilizza la criptovaluta per gli acquisti quotidiani e il 10% effettua pagamenti settimanali in criptovaluta.