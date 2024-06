X: nuove regole su contenuti per adulti

Dopo la richiesta da parte di Bruxelles di avere informazioni in merito alle politiche di moderazione dei contenuti, nata dopo che la Commissione Europea avviò una procedura formale di infrazione contro X per presunta violazione del Digital Services Act (DSA) a causa della pubblicazione di alcuni contenuti illegali riguardanti Hamas e il 7 ottobre, X ha finalmente pubblicato le nuove linee guida sui contenuti per adulti e violenti.

Le nuove linee guida

X permette la pubblicazione di contenuti per adulti, che siano testuali o visivi, a patto che vengano rispettate alcune condizioni ben precise: la condivisione deve avvenire in modo consensuale, ovvero con il pieno accordo di tutte le persone coinvolte; i contenuti per adulti devono essere chiaramente etichettati come tali, in modo da non essere visibili a chi non desidera vederli; è vietato pubblicare contenuti per adulti in maniera invasiva o indesiderata. Non è possibile, inoltre, utilizzare tali contenuti come immagine del profilo o immagine di intestazione.

X specifica che sono vietati espressamente contenuti che “promuovono lo sfruttamento, la mancanza di consenso, l’oggettificazione, la sessualizzazione dei minori o l’abuso dei minori e i comportamenti osceni“.

Queste linee guida vanno applicate su testi, immagini reali, AI, cartoni, hentai, anime. Inoltre se i contenuti espliciti vengono pubblicati con una certa regolarità è consigliabile modificare le impostazioni del profilo per attivare la funzione di offuscamento automatico.

Le linee guida per i contenuti violenti funzionano allo stesso modo. Solo contenuti etichettati correttamente e se mostrati in maniera non invasiva possono essere pubblicati. Non è consentito materiale che risulti estremamente violento, che descriva violenza sessuale o che promuova, inneggi o esprima il desiderio di violenza o minacce. Come per i contenuti espliciti, se contenuti violenti vengono pubblicati spesso, X richiede un cambio nelle impostazioni affinché offuscamento e avvisi siano attivati di default.

Queste linee guida vengono applicate su discorsi dove sono presenti minacce, danni e prevaricazione, e ovviamente immagini e video espliciti e grafici. Inutile dire che i minorenni non possono acceder a tali contenuti.