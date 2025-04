Xiaomi annuncia la fine del supporto per sette dispositivi nel 2025

Il ciclo di vita dei dispositivi tecnologici è inevitabilmente limitato, e per sette modelli di Xiaomi questo momento si avvicina. A partire da aprile 2025, smartphone molto diffusi come il POCO F4 GT e il REDMI 10A non riceveranno più aggiornamenti software, né di sicurezza né del sistema operativo. Questa decisione, ufficializzata dall’azienda cinese, segna la fine del supporto per alcuni dei suoi dispositivi più popolari, costringendo molti utenti a rivedere le proprie scelte in termini di tecnologia mobile.

Tra i modelli che raggiungeranno il termine del loro ciclo di vita figurano:

POCO F4 GT

REDMI K50 Gaming

REDMI 10A

REDMI Note 11S

REDMI Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Prima della cessazione definitiva del supporto, alcuni di questi dispositivi riceveranno un ultimo aggiornamento. I modelli di fascia alta, come il POCO F4 GT e il REDMI K50 Gaming, beneficeranno di HyperOS 2 basato su Android 14. Al contrario, dispositivi più economici come il REDMI 10A rimarranno ancorati alla MIUI 12.5 basata su Android 11. Gli altri modelli elencati si fermeranno invece a HyperOS 1, costruito su Android 13.

Nonostante l’interruzione degli aggiornamenti software, gli smartphone continueranno a funzionare normalmente. Tuttavia, l’assenza di patch di sicurezza renderà questi dispositivi progressivamente più vulnerabili a potenziali minacce informatiche. Inoltre, con il passare del tempo, alcune applicazioni potrebbero non essere più compatibili con le versioni obsolete del sistema operativo, limitando ulteriormente l’esperienza d’uso.

Per gli utenti che desiderano mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni, sarà necessario valutare l’acquisto di modelli più recenti. Xiaomi, infatti, ha dichiarato di essere impegnata a migliorare la propria politica di supporto software, cercando di allinearsi ai principali competitor che garantiscono aggiornamenti per periodi più lunghi e regolari. Questo sforzo mira a rafforzare la fiducia dei consumatori, offrendo dispositivi con un ciclo di vita più esteso e un supporto più consistente.

La decisione di interrompere il supporto coinvolge una vasta gamma di utenti, poiché i dispositivi interessati coprono diverse fasce di mercato. Dal gaming phone POCO F4 GT al conveniente ma popolare REDMI 10A, le ripercussioni di questa scelta potrebbero essere significative per un ampio pubblico. Modelli come il REDMI Note 11S, particolarmente apprezzati per il loro rapporto qualità-prezzo, perderanno la possibilità di ricevere aggiornamenti critici, spingendo molti utenti a considerare l’acquisto di nuovi smartphone per garantire una maggiore sicurezza e compatibilità nel tempo.

Mentre i dispositivi di Xiaomi continueranno a funzionare anche dopo aprile 2025, la fine del supporto rappresenta un importante punto di svolta per molti utenti. L’assenza di aggiornamenti software e di sicurezza rende essenziale una valutazione accurata delle proprie esigenze tecnologiche, soprattutto per chi utilizza lo smartphone per attività sensibili. Per chi desidera rimanere al passo con le ultime innovazioni, i nuovi modelli dotati di HyperOS e basati su Android 14 rappresentano una valida alternativa, offrendo un’esperienza d’uso più sicura e aggiornata.