Xiaomi Mi Smart Band 8 con più di 150 modalità sportive a soli 25€ (-30%)

Xiaomi Mi Smart Band 8: tutte le funzionalità

Lo Xiaomi Mi Smart Band 8 è un gadget versatile ed affidabile, perfetto per sostenerti nei tuoi allenamenti sia in palestra che all’aria aperta.

Si caratterizza per il suo schermo OLED da 1,62 pollici con una risoluzione dell’immagine di 326 pixel per pollice: questo si traduce in una visualizzazione sempre nitida e luminosa, così da avere tutto sotto controllo con qualsiasi condizione di luce esterna.

Nello specifico, questo modello vanta una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, una luminosità massima di 600 nit con regolazione automatica e 200 layout del quadrante per una personalizzazione estrema.

Allo stesso tempo, la smart band è il compagno di allenamento perfetto grazie alle sue 150 modalità sportive dotate di funzionalità diverse per tenere traccia delle calorie bruciate, dei cambiamenti della frequenza cardiaca, della durata degli allenamenti e tanto altro ancora.

Ugualmente, il braccialetto ti aiuta a monitorare costantemente la salute controllando per tutto il giorno il livello di SpO2, la frequenza cardiaca e il livello di stress, ed in più è in grado di avvisarti se ci sono eventuali anomalie emettendo delle vibrazioni.

Per finire, la batteria da 190 mAh è davvero potente ed offre un’autonomia fino a 16 giorni di utilizzo tipico e fino a 6 giorni con la modalità AOD attivata.

