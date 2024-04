Xiaomi Smart Band 7, tracciamento totale salute e fitness: il prezzo crolla MENO 36 PER CENTO

Xiaomi Smart Band 7 è una smartband con tantissime funzioni avanzate e uno sconto da non sottovalutare. Xiaomi in questo settore è garanzia di qualità ad un prezzo super accessibile, Xiaomi Smart Band 7 non difetta in tal senso. Piccola, leggera e super scontata quindi: grazie ad un ricco MENO 36% il prezzo di Xiaomi Smart Band 7 crolla da 60 euro a 38,50 euro. Il prezzo pieno non è da cestone, e questo ci fa capire che l’offerta Amazon è davvero vantaggioso! Occasione unica per portarsi a casa, anzi per indossare, una smartband di ultima generazione efficiente e versatile.

Per lo sport e non solo

Molti sono i punti di forza di Xiaomi Smart Band 7. Il primo è certamente uno schermo Amoled luminosissimo da 1,62 pollici, perfettamente leggibile in ogni condizione di luce. E ovviamente super personalizzabili, cambiando sfondi e font.

Ovviamente il meglio è la dotazione di sensori per il tracciamento dello sport e della salute.

Xiaomi Smart Band 7 tiene traccia del massimo volume di ossigeno consumato per minuto e della frequenza cardiaca in tempo reale. E vibra per avvisare se il livello di ossigeno nel sangue è troppo basso o se la frequenza cardiaca è troppo elevata.

Xiaomi Smart Band 7 monitora l’andamento del sonno con grande efficienza e precisione. Le statistiche dettagliate su sonno profondo, sonno leggero e fase REM sono leggibili nella loro interezza sullo smartphone.

Xiaomi Smart Band 7 supporta poi oltre 110 modalità sportive per tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell’allenamento.

La durata della batteria è un altro punto di forza di Xiaomi Smart Band 7, può durare sino ad un massimo di 14 giorni di uso normale. Ovviamente Xiaomi Smart Band 7 è impermeabile sino a 5 atmosfere!

Il prezzo di Xiaomi Smart Band 7 crolla da 60 euro a 38,50 euro! Sconto top assolutamente da non perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.