Xiaomi Smart Band 8 Pro a soli 69,99 euro sul Mi Store

Fin dal momento dell’uscita di Xiaomi Smart Band 8 Pro, uno degli elementi che più avevano fatto storcere il naso era il prezzo: quegli 89,99 euro stridevano e tanto, se confrontati con lo street price della versioni precedenti più piccole. A distanza di poco più di un mese però, ecco che le cose sono cambiate: in queste ore la versione Pro di Band 8, nell’elegante colorazione Light Grey, è in offerta a soli 69,99 euro sul Mi Store, il negozio online ufficiale di Xiaomi.

A conti fatti, Smart Band 8 Pro si avvicina di più al mondo degli smartwatch, pur mantenendo le caratteristiche di una smart band, guadagnando un display più grande, una batteria superiore e il supporto al GPS. Al prezzo a cui viene venduta oggi, ha davvero pochi rivali.

Xiaomi Smart Band 8 Pro in offerta a 69,99 euro sul Mi Store

Rispetto alla classica Mi Band, il modello Pro di nuova generazione vanta un ampio display che garantisce un’esperienza utente notevolmente superiore durante la vita di tutti i giorni. Nello specifico, l’ultimo modello di casa Xiaomi monta un display AMOLED da 1,74 pollici, con una frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz.

Per quanto riguarda invece il fitness, la nuova smart band supporta oltre 150 modalità sportive, anche se il vero fiore all’occhiello è la presenza del GPS. Quest’ultimo supporta i sistemi satellitari QZSS, Galileo, GLONASS, GPS e BeiDou.

Pollice in alto anche per la gestione della salute, grazie a un monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno e stress, insieme agli esercizi di respirazione e il monitoraggio scientifico del sonno. Infine, l’autonomia raggiunge in condizioni di utilizzo normali i 14 giorni, un risultato più che ottimale.

La nuova Xiaomi Smart Band 8 Pro è in offerta a soli 69,99 euro sul sito ufficiale mi.com. Promozione valida fino a esaurimento scorte.

