YouTube cambia faccia ancora una volta: titolo e commenti tornano a destra

Sembra proprio che YouTube stia ancora una volta implementando un nuovo restyling che non era piaciuto per niente quando era apparso la prima volta lo scorso mese di aprile. A metà aprile, Google ha iniziato a testare una nuova interfaccia per YouTube, spostando il titolo del video, la sua descrizione e i commenti sul lato dello schermo. Al loro posto, i video consigliati sono stati spostati direttamente sotto il video in visione con miniature e titoli molto più grandi. Inutile dire che il feedback è stato molto negativo. Prendendo atto della cosa Google lo prontamente rimosso. Fino ad oggi.

YouTube perché lo fai?

La risposta è semplice, e l’ha data Google stessa: semplici test. La domanda resta però. Se già il primo test ha avuto esiti largamente negativi, perché tornare alla carica dopo un mese? Quale è lo scopo di questa nuova implementazione? I dati raccolti nel primo test non sono bastati? Il rollout di questa nuova interfaccia sta avvenendo con molta lentezza, i commenti negativi sono arrivati, di nuovo invece, molto velocemente. Test o esperimenti che siano, anche da più team al lavoro contemporaneamente, non stanno piacendo agli utenti. Il fatto che continuino nonostante i commenti negativi e non ci siano ulteriori informazioni da Google non fa ben sperare sull’aspetto definitivo dell’interfaccia. E conoscendo la tradizione Google di implementazioni e esperimenti messi in cantiere, proposti e dopo mesi rimossi, parrebbe proprio quindi che questa barra laterale rimarrà a lungo accanto alla finestra video.

Attendiamo quindi informazioni più dettagliate sull’aspetto definitivo di un’interfaccia che non sembra aver bisogno di ulteriori stravolgimenti. Chi volesse inviare i propri feedback e commenti può farlo usando il tool ufficiale YouTube.