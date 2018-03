Annunciato il Titan Pack per Unreal Tournament 3

Demetrio Porcino,

Midway ed Epic Games hanno annunciato l’uscita del nuovo Titan Pack per Unreal Tournament 3, il famoso sparatutto in soggettiva.

L’espansione da circa 1 GB, sarà gratuita, disponibile per PC e PS3 ed uscirà il prossimo 5 marzo.

Il nuovo add-on aggiungerà nuove mappe, nuove unità, nuovi veicoli e nuovi personaggi. In tutto, saranno 11 le nuove mappe multiplayer per le modalità Deathmatch, Capture The Flag, Capture The Flag con veicoli e Warfare. Le nuove armi saranno denominate Stinger Turret e Eradicator Cannon, mentre il nuovo veicolo si chiamerà Axon StealthBender.

I due nuovi personaggi saranno Kana dei Ronin e Nova dei Liandri, mentre il nuovo mutator si chiamerà Titan, come il pack.

Infine, saranno presenti due nuove modalità di gioco: Greed e Betrayal; nella prima bisognerà raccogliere i teschi lasciati cadere dai nemici colpiti e riportarli alla base, mentre nella seconda si giocherà in una squadra di tre giocatori con fucili Instagib per totalizzare il maggior punteggio possibile.