PS5 Slim ora in SOTTOCOSTO: prezzo da pro, ma ancora PER POCO

Non hai ancora comprato la nuova PS5 Slim? Allora è arrivato il momento giusto, grazie all’ultima promozione folle di eBay che propone il sottocosto migliore di tutti per la periferica del momento. Solo per oggi, la puoi fare tua pagandola solo 419,99 euro. E trovi inclusa nel prezzo anche la consegna, veloce e gratuita. Avrai a disposizione 1 TB di memoria e la garanzia di 24 mesi. Ti consigliamo di affrettarti, sta andando a ruba e le quantità disponibili potrebbero esaurirsi a breve. Comprala subito prima che sia troppo tardi e immergiti in un’esperienza di gaming senza precedenti.

PS5 Slim: sottile e potente come non mai, è la console dei sogni

La PS5 Slim è in assoluto una delle periferiche di gioco più potenti e amate in assoluto del panorama videoludico. Lanciata qualche mese fa in una versione ancor più sottile, ti darà modo di godere di un design elegante e comparto che si sposterà perfettamente con la tua postazione. Dalla tua ben 1 TB di memoria di archiviazione, grazie alla SSD integrata che ti darà modo di scaricare e salvare giochi e file senza problemi. Non manca il Ray Tracing che, a livello di grafica, permette di usufruire di un livello di realismo mai visto prima d’ora. E se hai un TV 4K, c’è la compatibilità totale con la console.

Sfruttando l’HDR e i 120 fps con output a 120 Hz, ecco che avere davanti agli occhi un gameplay sempre fluido e scorrevole non sarà più un’utopia. C’è stato un focus anche sul comparto audio, culminato nel Tempest 3D AudioTech che dà modo di usufruire di un suono che sembra provenire da ogni direzione. Sia con le cuffie che con gli altoparlanti del televisore.

Sfrutta ora il sottocosto di eBay e falla tua, ad un prezzo così basso è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.