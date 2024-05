Auricolari Razer Hammerhead HyperSpeed: non solo per PS5... e sono super scontati!

Razer Hammerhead HyperSpeed sono auricolari Bluetooth True Wireless spiccatamente pensati per il gaming e con un occhio di riguardo per la PlayStation 5. Ma essendo un dispositivo Premium, pura fascia alta, offrono una compatibilità estesa e stabile: Non solo funzionano perfettamente con PlayStation 5 , ma anche con PC e dispositivi mobili grazie alla duplice connettività: wireless a bassa latenza 2.4 GHz e Bluetooth 5.2. Grazie alla tecnologia Razer HyperSpeed a 2,4 GHz che minimizza la latenza non ci sarà più nessun ritardo tra audio e azione. Zero lag in pratica! Tutta questa efficienza ha un costo, che oggi vista l’offerta Amazon è decisamente più basso: MENO 24%, col prezzo che crolla da 180 euro a 136,53 euro! Un bel risparmio di 44 euro!

Come suonano!

Gli auricolari Razer Hammerhead HyperSpeed sono equipaggiati con driver che vantano la certificazione THX Spatial Audio, garantendo un’esperienza sonora super immersiva, perfetta quindi per giocare al meglio.

Per chi desidera eliminare i rumori di sottofondo e concentrarsi esclusivamente sul gioco, gli auricolari integrano la cancellazione attiva del rumore. E lo fa in modo molto efficace grazie ad un sistema di doppi microfoni che crea intorno a voi una vera e propria “bolla del silenzio”. Perfetta tanto per giocare, quanto per ascoltare musica e telefonare.

Ovviamente Razer Hammerhead HyperSpeed supportano Razer Chroma RGB, ovvero oltre 16,8 milioni di colori per personalizzare completamente i led degli auricolari.

Da ultimo, ma non per importanza la durata della batteria di Razer Hammerhead HyperSpeed: fino a ben 30 ore di autonomia con la custodia di ricarica inclusa, in pratica più di un giorno di gioco assicurato!

Razer Hammerhead HyperSpeed sono auricolari Bluetooth di grande qualità, un dispositivo Premium che oggi possiamo acquistare con uno sconto Amazon decisamente importante: MENO 24%, col prezzo che crolla da 180 euro a 136,53 euro! Un bel risparmio di 44 euro!

