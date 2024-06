Xbox Gaming arriva su Amazon Fire TV: non serve più la console per giocare

Grandi novità per gli appassionati di videogiochi: Xbox Cloud Gaming, il servizio che permette di giocare in streaming titoli Xbox, è finalmente disponibile anche su Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K di Amazon. A partire da luglio, grazie alla partnership tra Amazon e Xbox, una nutrita serie di titoli Xbox, tra cui Starfield, Halo Infinite, Fallout 4 e Forza Horizon 5, approderà sui dispositivi Fire TV Stick. Sfruttando il cloud gaming, basterà un Fire TV Stick e un controller Bluetooth per trasformare la tv in una console. Un bel risparmio quindi, visto che il prezzo medio di una Xbox Series S è di circa 240 euro. Mentre la più potente serie X costa circa 400 euro.

Il catalogo dei giochi disponibili per il cloud gaming su Xbox Game Pass Ultimate non comprende tutti i titoli che fanno parte della sottoscrizione (oltre cento), ma è in continua espansione, sia con titoli Microsoft Studios che tripla A, ma anche giochi indie e di nicchia. La domanda che quindi è lecito fare, è quando vedremo la app Xbox disponibile su più smart TV, visto che al momento è presente solo su alcune tv Samsung? Di conseguenza, il futuro di Xbox sarà sempre più slegato dal supporto fisico, ovvero la console stessa, o almeno per la prossima generazione Cloud e “locale” conviveranno serenamente? Sempre più servizi e sempre meno beni in casa Microsoft? E’ questo il futuro dei videogiochi? Sempre più servizi in abbonamento modello Game Pass? Ma soprattutto Nintendo, dall’alto dei 140 milioni di Switch vendute ad oggi, risponderà per le rime o tirerà dritta per la sua strada, impermeabile alle mode del momento?