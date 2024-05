PlayStation 5 numeri record a meno di 4 anni dal lancio: 59,3 milioni di console distribuite

La corsa di PlayStation 5 sembra inarrestabile. A meno di quattro anni dal lancio mondiale, era novembre 2020, Sony Corporation ha distribuito 59,3 milioni di console. E questo nonostante un primo periodo di uscita funestato da enormi problematiche di approvvigionamento in pieno Covid che hanno rallentato la distribuzione. Numeri enormi che fanno il paio con le altre numeriche pubblicate da Sony che certificano un ecosistema in ottima salute in un periodo di grandi scossoni di tutta l’industria videoludica.

Numeri record per PS5

Sony Corporation ha pubblicato una serie di numeri che danno un quadro molto positivo della piattaforma PlayStation 5.

Nel corso dell’intero anno fiscale, ovvero dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024, Sony ha portato nei negozi 20.8 milioni di PlayStation 5, quasi 2 milioni di macchine in più rispetto al precedente anno fiscale.

Ad un aumento delle console distribuite corrisponde anche un aumento dei giochi venduti: nei primi tre mesi 2024 sono stati venduti 72.6 milioni di giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5. Rispetto allo stesso periodo 2023 le vendite di giochi sono aumentate di 4,6 milioni.

Di tutti i giochi venduti, 12,3 milioni appartengono a titoli first party Sony, quasi tre milioni in più rispetto al dato targato 2023. Il dato più importante riguarda il metodo di acquisto preferito dagli utenti: il digital delivery è aumentato del 7%, e cosa più importante rappresenta il 77% delle vendite totali di videogiochi su PlayStation.

Numeri elevati anche per PlayStation Network: si parla di 118 milioni di utenti attivi mensilmente sino al 31 marzo 2024.