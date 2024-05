Robocop : Rogue City, ripuliamo la città con lo sconto del 25 PER CENTO!

Chi ha più di 30 anni e ama la fantascienza non potrà ripensare agli anni ’80’ come un periodo d’oro di questo genere, che ha saputo regalarci pellicole dal cuore d’oro come E.T. ma anche film decisamente violenti e controversi che sono diventati subito degli instant classic. Facendo nascere eroi e franchise che ancora oggi popolano il nostro genere preferito. Robocop è uno di questi, un poliziesco violentissimo che non nascondeva la volontà di fare satira sociale, il tutto regalandoci scene memorabili, personaggi iconici e azione a profusione. Negli anni Robocop non ha avuto molta fortuna in ambito videoludico, ma questa volta con Robocop : Rogue City gli sviluppatori hanno fatto centro! E noi con loro visto che possiamo acquistare il gioco in versione PS5 con uno sconto top del 25%, col prezzo finale di 29,90 euro!

Una bomba di gioco

La tradizione ci dice che i giochi tratti dai film non sono mai buoni, se spendi tutti i soldi per la licenza è difficile rimanga qualcosa per lo sviluppo! E invece con Robocop : Rogue City i ragazzi di Teyon hanno fatto davvero un buon lavoro, assolutamente godibile, bello, divertente e soprattutto capace di farci immedesimare alla grande nel corpo cibernetico di Murphy!

L’atmosfera anni ’80 è ben ricreata, con musiche synth e ambientazioni urbane cupe e piovose, inoltre, Peter Weller, doppiatore originale di Robocop presta anche qui la voce del protagonista. Grande atmosfera e grande attenzione alla “ricostruzione d’epoca” al servizio di un gameplay FPS basico ma efficace, d’altronde Murphy non era un campione di agilità, ma proprio per questo, oggi, decisamente originale. Con tanto di mirino verde come nel film per prendere la mira. Non si spara solo a più non posso, non mancano momenti stealth e quick time event che spezzano il ritmo dell’azione.

Robocop : Rogue City è davvero una bella sorpresa, un titolo divertente, perfetto nel ricreare l’atmosfera iperviolenta del film, e che possiamo acquistare con un ricco MENO 25%, col prezzo finale di 29,90 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.