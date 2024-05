AFFARE del giorno: base di ricarica per controller PS5 Trust REGALATA A MENO DI 10€ (57%)

Stai cercando una soluzione pratica e conveniente per ricaricare i tuoi controller PS5? Non lasciarti sfuggire l’incredibile offerta su Amazon per la Trust Gaming GXT 254 Base di Ricarica Duale, ora disponibile a soli 9,99€ con uno sconto del 57%!

Base di ricarica per controller PS5 Trust, elegante e di ottima qualità

Questa base di ricarica è progettata appositamente per i controller PS5, permettendoti di ricaricare fino a due controller contemporaneamente in modo rapido ed efficiente. Il suo design verticale e salvaspazio si coordina perfettamente con lo stile della console, integrandosi alla perfezione nella tua postazione gaming.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa base è la sua semplicità d’uso. Basta inserire i controller nel dock e la ricarica inizierà automaticamente, senza dover destreggiarsi tra cavi o convertitori. Le spie luminose indicano chiaramente lo stato di ricarica e connessione, così saprai sempre quando i tuoi controller sono pronti all’uso.

Alimentata tramite USB direttamente dalla porta della console, la Trust Gaming GXT 254 offre una connessione istantanea e senza interruzioni. Potrai goderti lunghe sessioni di gioco senza preoccuparti della durata della batteria dei tuoi controller.

A soli 9,99€ grazie allo sconto del 57%, questa base di ricarica è un accessorio indispensabile per ogni possessore di PS5. La sua qualità, la funzionalità e il prezzo imbattibile la rendono un acquisto intelligente e conveniente.

Non perdere l’opportunità di semplificare la ricarica dei tuoi controller PS5 con la Trust Gaming GXT 254 Base Ricarica Duale. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e porta la tua esperienza di gioco a un livello superiore!

