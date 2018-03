L’evento allo Yerba Buena Center in liveblogging su Webnews

Marco Grigis,

Siete curiosi di scoprire quali sono le innovazioni che Apple ha previsto per tutti i propri affezionati? Non vedete l’ora di conoscere il tanto atteso tablet targato mela?

Domani sera, oneApple seguirà l’intero evento allo Yerba Buena Center for the Arts di San Francisco, proponendo a tutti i lettori un completo liveblogging in diretta, ricco di informazioni sul keynote più atteso degli ultimi tempi.

Vi aspettiamo, quindi, alle 19.00 di domani 27 gennaio, per commentare insieme i nuovi prodotti targati mela.

Ecco il link al post del LiveBlogging.