Con Apple AirTag in OFFERTA (-23%) su Amazon non perdi più niente

Perfetto per le persone più distratte, era un po’ di tempo che Apple AirTag non andava in offerta su Amazon ad un prezzo inferiore ai 30 euro. Oggi infatti, grazie ad uno sconto del 23%, puoi acquistarlo a soli 29,99 euro invece di 39. Lo tieni insieme a quello che vuoi, come un mazzo di chiavi, e puoi essere certo di non perderlo più. Quantomeno saprai subito come recuperarlo.

Perché Apple AirTag può esserti utili

Quando hai bisogno di ritrovare un oggetto smarrito a cui hai collegato il tuo AirTag, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri, rendendo il processo ancora più veloce e intuitivo. La funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag, assicurandoti di non perdere nemmeno un istante nella ricerca. E se il tuo AirTag è lontano, non preoccuparti: grazie alla vasta rete di dispositivi Apple collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è, puoi localizzarlo ovunque.

Attivando infatti la modalità Smarrito su AirTag, riceverai automaticamente una notifica non appena viene rilevato da un dispositivo nella rete Dov’è, permettendoti di agire prontamente per recuperare il tuo oggetto smarrito.

E per quanto riguarda la privacy, puoi stare tranquillo: tutte le comunicazioni avvengono in forma anonima e criptata, proteggendo i tuoi dati e la tua cronologia di localizzazione. Inoltre, i dati non vengono mai memorizzati sull’AirTag stesso, garantendoti massima sicurezza.

La batteria dura più di un anno e l’AirTag è resistente all’acqua: non devi dunque preoccuparti davvero di niente. Acquistalo adesso a soli 29,99 euro invece di 39 e impara a non perdere più niente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.