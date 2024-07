iPhone 17 Slim avrà una solo fotocamera?

Il solito ben informato analista Apple Ming-Chi Kuo ha rilasciato nuovi dettagli sul probabile iPhone 17 Slim che dovrebbe arrivare il prossimo ano. Pare che a Cupertino vogliano dare un taglio netto rispetto al passato, lavorando più sul form factor rispetto alle specifiche secche, cosa questa dovuta per ottenere un corpo davvero sottile. In tal senso pare che lo smartphone sarà dotato di un solo obiettivo posteriore, ovviamente con caratteristiche uniche rispetto a quelli integrati negli iPhone tradizionali.

iPhone 17 Slim sarebbe importante non solo per la presenza di un unica “wide camera” principale, ma anche perché dovrebbe prendere il posto della variante Plus. Fermo restando che molto realisticamente questa versione Slim non sarà la più economica. La fascia “bassa” rimarrà appannaggio di iPhone 17 “liscio”. L’analista ha aggiunto anche delle presunte specifiche. Questo nuovo iPhone Slim dovrebbe avere uno spessore di circa 5mm, praticamente quello di iPad Pro da 13 pollici con chip M4 (spesso 5,1 mm.), un display LTPO da 6.6 pollici con risoluzione 2.740 x 1.260 pixel, ProMotion e AOD . Ovviamente è presente la Dynamic Island, la stessa degli attuali iPhone 15. Riguardo al SoC pare che adotterà il prossimo A19 in versione standard, non Pro.

L’analista ha rivelato altri dettagli: la scocca sarà sempre in in titanio-alluminio, ma il titanio sarà in percentuale minore rispetto a quello presente in iPhone 15 Pro e che il modem 5G potrebbe essere quello sviluppato internamente da Apple, una prima volta questa dopo lunghi anni di sviluppo.