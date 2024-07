iPhone 17: in arrivo una feature fotografica presente su Galaxy S9 del 2018?

iPhone 16 è alle porte, lo aspettiamo per il mese di settembre, ma sembra essere un aggiornamento incrementale rispetto all’attuale iPhone 15. In questi giorni però i rumor e le voci di corridoio su iPhone 17 che uscirà il prossimo 2025 continuano a scorrere copiose e diventare via via sempre più interessanti. Un recente articolo di The Information suggerisce che Apple potrebbe pianificare di incorporare un sistema di apertura variabile su iPhone 17, riportando in vita una funzionalità che Samsung ha tentato per la prima volta con la sua serie Galaxy S9 nel 2018.