iPhone 17: sarà sottile e con un display mai visto prima

Proprio ieri erano iniziate a girare voci di un probabile iPhone pieghevole che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026, sfruttando l’hardware del prossimo e ovviamente confermatissimo iPhone 17. Ecco quindi spuntare rumor proprio sullo smartphone della casa di Cupertino che arriverà nel 2025. Queste nuove informazioni arrivano dal solito ben informato insider Ice Universe su Weibo, leaker dal pedigree di tutto rispetto, che è riuscito a scovare dettagli sulla futura linea 17.

Ice Universe conferma la presenza di un display ProMotion da 120Hz, ma aggiunge che non sarà esclusivo solo per la versione ammiraglia Pro. Arriverà su tutta la linea. Nello stesso post aggiunge che questo display estremamente veloce e reattivo (con tanto di Always On) non arriverà sul nuovo “economico” iPhone SE 4, che invece dovrà accontentarsi di un più classico schermo LTPS. Ma sappiamo che guadagnerà in altri ambiti.

Ice Universe addirittura ha scoperto quelli che saranno i prezzi di iPhone 17:

iPhone 17 $799

iPhone 17 Pro $1,099

iPhone 17 Pro Max $1,199

e aggiunge che iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max avranno 12 GB di RAM e un sistema di tre fotocamere da 48 MP. Le versione Pro saranno dotate di chip A19 Pro, mentre la versione “base” il chip A19 “liscio”. Ice Universe non è riuscito ad ottenere informazioni più circostanziate sul fantomatico Iphone Slim (o Ultra a seconda dei rumor) che dovrebbe uscire nei prossimi anni. Ad oggi ci sono solo poche specifiche: uno schermo LPTO da 6.65 pollici dal costo elevato, a partire da 1299 dollari.