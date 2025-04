AirTag Apple: OFFERTA IMPERDIBILE su Amazon, il set da 4 a 30€ in meno!

Non perdere l’occasione di portare a casa i tuoi Apple AirTag, ora in offerta speciale su Amazon! La confezione da quattro dispositivi è disponibile a soli 99€, con un risparmio immediato di ben 30€ rispetto al prezzo di listino. Questa è l’offerta che stavi aspettando per garantirti sicurezza e comodità nel localizzare i tuoi oggetti personali.

Apple AirTag: modalità di utilizzo e funzionalità

Gli Apple AirTag sono il massimo della tecnologia quando si tratta di monitorare i tuoi effetti personali. Questi piccoli dispositivi si integrano perfettamente con l’ecosistema Apple, sfruttando l’applicazione “Dov’è” per rintracciare oggetti e persino persone. Con un semplice tocco, potrai associarli al tuo iPhone o iPad e localizzare ciò che ti serve, anche grazie alla funzione “Posizione precisa” per i modelli di iPhone 11 e successivi. Utilizzando la tecnologia Ultra Wideband, sarai guidato con precisione millimetrica verso l’oggetto smarrito.

La potenza degli AirTag non si ferma qui: grazie alla rete globale di dispositivi Apple connessi, potrai localizzare i tuoi oggetti anche a lunga distanza. Basta attivare la modalità “Smarrito” per ricevere notifiche automatiche ogni volta che il tuo AirTag viene rilevato da un altro dispositivo della rete. Tutto questo avviene nel massimo rispetto della tua privacy, con comunicazioni completamente anonime e criptate.

Oltre alla tecnologia avanzata, gli AirTag vantano una robustezza eccezionale. Con una batteria sostituibile che dura oltre un anno e una certificazione IP67 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere, questi dispositivi sono progettati per accompagnarti in ogni situazione quotidiana. La compatibilità è garantita con un’ampia gamma di dispositivi Apple, inclusi iPhone SE, iPhone 6s e successivi, iPad Air 2 e successivi, e molti altri, purché aggiornati a iOS 14.5 o iPadOS 14.5.

Immagina di non dover più cercare disperatamente le chiavi, il portafoglio o la valigia. Con gli AirTag, tutto questo è possibile. Il loro design compatto li rende perfetti per essere agganciati ovunque tu voglia, mentre le loro funzionalità avanzate assicurano che i tuoi oggetti siano sempre al sicuro e a portata di mano.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica. La confezione da quattro AirTag a soli 99€ è disponibile su Amazon per un periodo limitato. Approfitta subito di questa offerta imperdibile e scopri la tranquillità di sapere sempre dove si trovano i tuoi oggetti più preziosi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.