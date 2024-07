Il nuovo iPhone SE 4 è davvero un iPhone 16 in versione budget BEST BUY?

Parrebbe proprio di si. Ieri abbiamo scritto riguardo il form factor del nuovo iPhone SE 4, ovvero il dispositivo “economico” di Apple che dopo 4 anni di onorato servizio ha guadagnato un upgrade totale a 360 gradi. Esternamente, comparto fotografico a parte, sarà indistinguibile da iPhone 16, ma anche all’interno, a livello di componentistica ci saranno tante similitudini, a dare il segno di un passo avanti davvero importante, per aggredire il settore più fruttuoso degli smartphone, la mitica “fascia media” che è da sempre territorio di caccia esclusiva dei dispositivi Android.

Il solito ben informato insider Ice Universe, conferma le precedenti voci. Abbandonato il form factor di iPhone 14, utilizzato in fase di test, verrà implementato il design di iPhone 16, all’interno del quale troverà spazio oltre a Face ID, uno schermo Oled e l’USB- C, il chip A18, lo stesso dei prossimi iPhone 16. Questo significa che il nuovo dispositivo “economico” Apple potrà quindi beneficiare non solo di un boost di potenza notevole, ma anche di tutte le feature di Apple Intelligence in iOS 18, che sappiamo essere nella disponibilità degli utenti a partire dal chip A17 Pro, ovvero il cuore di iPhone 15 Pro and Pro Max. Sarebbe un cambiamento davvero importante per la casa di Cupertino, visto che i modelli SE hanno sempre utilizzato il chip della passata generazione e non quello più nuovo. Ma visto che Apple Intelligence è alle porte, immettere sul mercato, molto realisticamente la prossima primavera, un dispositivo che non la supporta o che non la supporta al massimo, sarebbe un passo falso troppo grande per la casa di Cupertino. E il prezzo? Ovviamente più elevato rispetto al vecchio SE anche se in Apple stanno provando a rimanere sotto i 500 dollari.