Apple accelera verso il 2030: riduzione delle emissioni e materiali riciclati

Apple continua a dimostrare il suo impegno verso un futuro sostenibile, celebrando un importante traguardo: una riduzione del 60% delle emissioni gas serra globali rispetto al 2015. Questo risultato rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo della completa neutralità carbonica fissato per il 2030, come delineato nel piano strategico “Apple 2030”.

“Realizziamo i nostri prodotti utilizzando più energia rinnovabile e materiali riciclati che mai, preserviamo l’acqua e limitiamo i rifiuti globali,” ha dichiarato Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple, in occasione della Giornata della Terra. Queste parole sottolineano la filosofia dell’azienda di coniugare tecnologia e sostenibilità.

Una filiera produttiva più verde

Il cuore della transizione ecologica di Apple risiede nella sua catena di approvvigionamento. Nel 2024, i partner commerciali dell’azienda hanno implementato 17,8 gigawatt di energia rinnovabile, evitando così l’emissione di quasi 21,8 milioni di tonnellate di gas serra. Inoltre, interventi mirati sull’efficienza energetica hanno permesso di risparmiare ulteriori 2 milioni di tonnellate di emissioni nocive.

Riciclo e innovazione sostenibile

Apple ha compiuto progressi significativi nell’utilizzo di materiali riciclati. L’azienda è ormai al 99% del percorso verso l’obiettivo 2025 di impiegare esclusivamente terre rare riciclate nei magneti e cobalto recuperato nelle batterie. Un esempio emblematico è il nuovo MacBook Air, che incorpora oltre il 55% di materiali di recupero, stabilendo un primato in termini di sostenibilità.

La gamma di prodotti certificati carbon neutral si espande continuamente, con modelli come il Mac mini e alcuni Apple Watch che rappresentano un esempio tangibile di come la tecnologia possa essere compatibile con la tutela ambientale.

Riduzione dei rifiuti e conservazione idrica

Dal 2015, grazie al programma Zero Waste, Apple ha impedito che 3,6 milioni di tonnellate di scarti finissero in discarica, con 600.000 tonnellate risparmiate nel solo 2024. Parallelamente, il Supplier Clean Water Program ha consentito di preservare oltre 340 miliardi di litri di acqua dolce dal 2013, evidenziando l’impegno dell’azienda nella gestione sostenibile delle risorse idriche.

Iniziative per la Giornata della Terra

Per celebrare la Giornata della Terra, Apple ha lanciato diverse iniziative per sensibilizzare i consumatori. Fino al 16 maggio, i clienti che consegnano un dispositivo idoneo per il riciclo presso un Apple Store ricevono uno sconto del 10% sull’acquisto di accessori Apple. Inoltre, l’azienda ha proposto contenuti a tema ambientale su Apple TV+ e Apple Fitness+, promuovendo uno stile di vita attivo e consapevole.

Questi risultati testimoniano come Apple stia concretizzando la propria visione di un futuro tecnologico sostenibile, trasformando l’impegno ambientale in azioni concrete lungo tutta la catena del valore. L’approccio olistico dell’azienda non solo contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, ma rappresenta anche un modello per il settore tecnologico globale.