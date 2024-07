iPhone SE 4: avrà la scocca di iPhone 16?

Arrivano, sotto forma di rumor ovviamente, nuovi dettagli sul nuovo iPhone “economico” Apple, iPhone SE 4. Le ultime voci, parlavano, a fronte di un prezzo più elevato rispetto al modello precedente, di grandi upgrade a tutto tondo. D’altronde l’attuale iPhone SE si rifà ad iPhone 8. Il solito analista insider coreano Ming-Chi Kuo aveva avuto informazioni riguardo il nuovo SE basati su iPhone 14, come form factor e scocca. Oggi invece sappiamo che quelle informazioni erano esatte, ma si riferivano ad un modello di prova, un vero e proprio dimostratore tecnologico e nulla di più.

Non più iPhone 14, ma iPhone 16. Lo scrive Fixed Focus Digital su Weibo. La scocca del nuovo iPhone SE 4 sarà quella di iPhone 16 versione standard. Cosa questa che rende ancor più plausibile il rumor precedente dell’aumento di prestazioni e di conseguenza, di prezzo. Ne sapremo di più a settembre quando seguiremo l’evento di lancio di Iphone 16. Quello che però Fixed Focus Digital aggiunge è che il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato la prossima primavera e che a livello di fotocamere non avrà la disposizione diagonale dei modelli di punta, bensì una a “semaforo”, verticale quindi, come quella presente su iPhone X.

L’idea di Apple è quella di proporre un medio gamma dalle specifiche e dalle prestazioni elevate, per competere in quel settore di mercato in cui Android domina e dove Apple è presente solo in caso di offerte o come seconda mano. Si parla sempre di circa 500 dollari, un prezzo quindi “basso” per gli standard Apple, ma capace di attrarre un’ampia fascia di persone che non hanno mai provato i dispositivi di Cupertino a causa di un prezzo di acquisto davvero elevato anche per modelli non più recenti.