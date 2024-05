iPhone SE: i nuovi modelli avranno un prezzo più elevato?

Iphone SE è il modello “economico” Apple, o meglio da prezzo più accessibile rispetto alla linea principale. Sembra proprio che la nuova iterazione di SE beneficerà di una serie di cambiamenti a tutto campo, e molto realisticamente questo comporterà un aumento del prezzo finale. I cambiamenti pare riguarderanno un display più grande, performance più elevate e l’inclusione sia di Face Id che del cavo USB-C. Un bel passo avanti rispetto al modello attuale che si rifà ad iPhone 8.

Basta semplicemente dire che al posto del vetusto A15 Bionic, il nuovo SE molto probabilmente monterà un chip A17 e un notch del tutto simile a quello presente in iPhone 13/14. In tal senso l’insider Curunnil Elven con un post nel suo profilo X parla di un aumento di circa il 10% del prezzo, almeno per il mercato americano.

Sarà il medio gamma Best Buy definitivo?

Curunnil Elven aggiunge che Apple sta tentando di mantenere il prezzo finale sott i 500 dollari: non superare questa soglia lo renderebbe uno smartphone di fascia media estremamente appetibile, che potrebbe tendenzialmente essere un best seller clamoroso in una fascia di prezzo da sempre appannaggio dei sistemi Android. Al momento iPhone SE ha un prezzo di partenza, negli Stati Uniti, di 429 dollari (da noi invece 549 euro), che potrebbe quindi diventare 469 euro. Non ci sono ancora informazioni certe riguardo ad una politica di prezzo simile per il mercato europeo, ma vista la presunta dotazione tecnologica potrebbe avere lo stesso effetto anche nel nostro mercato. Attendiamo quindi ulteriori informazioni, magari ufficiali, ben sapendo che da qui al prossimo evento ufficiale Apple, leak e voci di corridoio sapranno dirci di più riguardo il prossimo modello dal prezzo accessibile della casa di Cupertino.