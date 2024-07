Apple: in arrivo un pieghevole il prossimo anno?

Sono anni che rumor e voci di corridoio riguardo uno smartphone pieghevole Apple circolano, tra conferme e smentite, ma ad oggi nessuna di esse si è concretizzata. Tra i big del settore la casa di Cupertino è l’unica ad oggi a non avere in listino un dispositivo foldable e visto che la nicchia di mercato si sta trasformando in un settore redditizio vero e proprio grazie al boom nel lontano oriente, è lecito pensare che Apple non rimarrà con le mani in mano a lungo. Pare proprio che non dovremo aspettare troppo a lungo.

Secondo The Information, Apple sta procedendo con i piani per un iPhone pieghevole. Il report afferma che la società ha internamente assegnato al dispositivo un nome in codice (V68), cosa questa che di norma è sinonimo di progetto in fase avanzata di sviluppo. Una fase avanzata che implica un’uscita sul mercato non prima del 2026 comunque. I lavori sono andati, anzi stanno andando per le lunghe, se così possiamo scrivere, in quanto Apple sta cercando di eliminare la piega che appare sul display dopo ripetute aperture e chiusure. Gli ingegneri stanno anche lavorando su un form factor decisamente sottile, provando ad arrivare a quello da record dei dispositivi Honor, utilizzando le specifiche del prossimo iPhone 17.

Al momento non ci sono ulteriori notizie riguardo il nuovo, probabile pieghevole di casa Apple. Due sono le considerazioni da fare. Impossibile che a Cupertino non vogliano tentare anche loro l’ingresso in un settore davvero promettente, ma che soprattutto se lo faranno, sarà solo quando il dispositivo sarà davvero unico, perfettamente funzionante e con caratteristiche davvero peculiari.