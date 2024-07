Apple Intelligence: ecco quando sarà disponibile

Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale della casa di Cupertino, arriverà dopo l’estate, in occasione del lancio di iPhone 16 e ovviamente iOS 18. Ci sono però passaggi sia precedenti che successivi al cosiddetto day one vista la natura da work in progress della ia Apple. Andiamo a scoprirli nel dettaglio.

Il primo rilascio in beta, per una platea selezionata, probabilmente sviluppatori, arriverà nel corso delle prossime settimane, usando le parole Apple, questa estate. Poi è molto probabile che verrà pubblicata una beta più ampia, a tutti coloro che sono iscritti al programma di test. L’uscita urbi et orbi è prevista dopo il keynote di settembre. Al momento la data più probabile è fine anno, ottobre o novembre. Nonostante sia un rilascio pubblico Apple Intelligence sarà comunque una beta, con una “etichetta” ben visibile a rendere palese la natura in divenire del progetto. Cosa questa utile soprattutto per ripararsi dalle polemiche potrebbero nascere se i risultati di alcune richieste fossero poco pertinenti o peggio ancora, sconvenienti. Da ultimo vale la pena ricordare che molte funzionalità verranno aggiunge col tempo, come la nuova Siri e l’integrazione con Mail, di conseguenza il lancio dopo l’estate sarà per certi versi “parziale”. Al momento Apple Intelligence raggiungerà la piena “maturità” molto realisticamente nel corso dei primi mesi del 2025.

Ricapitolando:

Estate 2024: utenti della beta per sviluppatori di iOS 18, macOS Sequoia e iPadOS 18 e probabilmente anche della beta pubblica.

Fine anno 2024: Rilascio pubblico, sempre in beta, con iOS 18 o iOS 18.1

Primi mesi 2025: pubblicazione di tutte le funzionalità