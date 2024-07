Apple Vision Pro: sarà possibile creare nuove gestures personalizzate

Apple Visione Pro non sta vendendo bene come a Cupertino auspicavano. Un prezzo troppo alto e la mancanza di una vera e propria killer application ha reso tiepidi anche i più calorosi early adopter Apple, per non parlare dei super fan della casa della mela morsicata. Il futuro a breve termine sembra segnato: si parla di un stop temporaneo di Vision Pro 2 in favore di un nuovo dispositivo dal prezzo più accessibile e dalle caratteristiche un filo meno performanti. Ma la conquista degli utenti passa anche attraverso rendere l’interazione col dispositivo più facile ed intuitiva, come dimostra questo nuovo brevetto.

Vision Pro è già un dispositivo davvero intuitivo da controllare ma Apple ha in programma di renderlo ancora più accessibile e di consentirne il controllo con gesture personalizzate in modo da eliminare ogni qualsivoglia barriera tra l’hardware stesso e l’utente.

Potremmo fare mille esempi, ma davvero poter dare ad ogni singolo comando un gesto è qualcosa che esalta l’accessibilità come nessun altro dispositivo ha fatto sinora. Soprattutto quando le gesture predefinite non possono essere fatte da persone con problematiche fisiche importanti.

La cosa interessante leggendo nel dettaglio il brevetto è che non si tratta di singoli comandi, ma è possibile impostare delle vere e proprie shortcuts, concatenando azioni e comandi. Un po’ come avviene per il back tap su iPhone. Le possibilità sono davvero moltissime.

Al momento non ci sono informazioni se e quando questo brevetto troverà la via dell’implementazione su Apple Vision Pro, ma senza dubbio è qualcosa di davvero efficace e unico per spingere ancor di più l’unicità, perdonate la ripetizione, del visore Apple che per molti è un vero e proprio oggetto misterioso.