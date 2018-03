Canon EOS 100D a breve, trapelano le specifiche

Floriana Giambarresi,

Canon dovrebbe presentare a breve una nuova fotocamera reflex, il cui annuncio è previsto, secondo le indiscrezioni, per il 22 marzo in occasione di un evento organizzato appositamente dal produttore. La DSLR in arrivo sarebbe la Canon EOS 100D, che dovrebbe essere acquistabile a un prezzo stimato di 799 dollari in kit con l’obiettivo EF-S 18-55 IS.

Secondo quanto riportato da Best Buy, la Canon EOS 100D dovrebbe avere un corpo più leggero della Canon EOS 650D (Rebel T4i) e tecnicamente si andrebbe a posizionare proprio sotto tale modello (visibile nelle immagini). Per quanto riguarda il comparto hardware, la nuova reflex sarebbe caratterizzata dalla presenza di un sensore CMOS da 18 megapixel con una risoluzione di immagine fino a 5184×3456 pixel, gamma ISO fino a 26.500, display LCD touchscreen da 3 pollici, mirino ottico con copertura del 95% e stabilizzatore d’immagine.

Assente lo zoom digitale, sarebbero invece previste varie modalità di bilanciamento del bianco, di riconoscimento facciale e di altro genere, volte a consentire all’utente di ottenere degli scatti migliori in base all’ambiente in cui si trova. La fotocamera dovrebbe infine supportare vari tipi di memorie, ovvero quelle SD, SDHC e SDXC.

Insieme a tale modello, nel corso del medesimo evento del 22 marzo Canon ne dovrebbe annunciare anche un altro, sempre appartenente al segmento DSLR, forse la Canon EOS 70D. Non resta dunque che attendere pochi giorni per sapere con certezza ciò che il produttore ha in serbo per la propria clientela di appassionati.