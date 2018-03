GameStop: promo giochi Xbox One e PlayStation 4

Filippo Vendrame,

GameStop, il maggior rivenditore al dettaglio multicanale di videogiochi a livello mondiale, ha annunciato una nuova iniziativa dedicata a tutti coloro che si stanno chiedendo che versione del loro gioco preferito per PlayStation e Xbox dovrebbero acquistare in vista dell’acquisto futuro delle nuove console PlayStation 4 e Xbox One. GameStop offrirà ai clienti in Paesi europei selezionati, un’opportunità esclusiva, valida per un periodo di tempo limitato, per aggiornare le edizioni standard di determinati giochi per PlayStation 3 e Xbox 360 alla versione standard degli stessi titoli per le nuove console PlayStation 4 o Xbox One al prezzo approssimativo di 14,99 Euro.

Questa offerta speciale per l’aggiornamento di giochi è disponibile nei punti vendita di GameStop in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera. Per poter usufruire di questa offerta i clienti devono essere membri dei programmi GameStop+, PowerCard o Micromania Mégacarte all’epoca dell’acquisto di un nuovo gioco incluso nell’offerta per PlayStation 3 o Xbox 360, che deve essere effettuato entro 30 giorni dal lancio dello stesso, quindi dovranno dare in permuta detto gioco presso uno qualsiasi dei punti vendita europei di GameStop per l’acquisto della versione standard dello stesso gioco per le nuove console PlayStation 4 o Xbox One.

Il gioco potrà essere dato in permuta solo presso un punto vendita GameStop nel Paese in cui è stato acquistato. La permuta deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2013. L’offerta di GameStop è valida solo per un periodo di tempo limitato e potrebbe essere revocata senza alcun preavviso.

Entusiasta dell’iniziativa Mike Mauler, vicepresidente esecutivo di GameStop International, che al riguardo ha affermato:

Si tratta di un’opportunità eccezionale per i nostri clienti europei che consentirà loro di godersi i loro giochi preferiti per PlayStation 3 o Xbox 360 finché non diverranno disponibili le versioni per PlayStation 4 o Xbox One. Questa offerta concede ai nostri clienti l’opportunità di aggiornare i loro giochi per PlayStation 3 o Xbox 360 alle nuove versioni degli stessi giochi per le nuove console PlayStation 4 o Xbox One ad un ottimo prezzo.Questo è un ottimo esempio di come GameStop stia aiutando gli appassionati di gaming in tutto il mondo a passare alla prossima generazione di console in maniera economica ed agevole.

Tra i titoli inseriti in questa particolare offerta: FIFA 14, Battlefield 4, Need for Speed di Electronic Arts e Call of Duty®: Ghosts di Activision.