Facebook Live, nuovi strumenti per Mentions

Filippo Vendrame,

Facebook Mentions è lo strumento che i personaggi pubblici utilizzano per gestire le loro attività e le relazioni con gli utenti all’interno del social network. Adesso, quest’applicazione si arricchisce di tre nuove funzionalità volte a migliorare l’esperienza d’uso attraverso i Live Video. Nel corso delle prossime settimane arriveranno nuovi strumenti che consentiranno la possibilità di creare delle black list di parole o di frasi per gestire meglio i commenti durante le dirette. Inoltre, arriveranno nuove possibilità di personalizzazione dei Live e la possibilità di tagliare i video al termine della diretta.

Nei dettagli, la nuova funzionalità “Team Prompts” è una buona notizia per chi gestisce i social media in tutto il mondo. Gli utenti che gestiscono gli account saranno, infatti, capaci di creare delle bozze dei post collegati alle dirette che poi potranno essere rivisti dai personaggi pubblici prima di pubblicarli attraverso l’applicazione Facebook Mentions. Inoltre, gli esperti dei social network sono, adesso, in grado di programmare la condivisione di un post o una trasmissione Live del personaggio pubblico. C’è anche un nuovo strumento di moderazione dei commenti che consente agli utenti di bloccare parole o frasi specifiche delle video chat dal vivo. Come anticipato, in Facebook Mentions arriva anche un nuovo set di personalizzazione per le dirette: sarà possibile, per esempio, capovolgere la fotocamera in senso orizzontale o verticale, regolare le impostazioni di luminosità e tanto altro ancora.

Infine, i personaggi pubblici potranno decidere quando il video delle trasmissioni in diretta potrà iniziare e fine dopo che è stato pubblicato alla fine del Live. Facebook sta anche testando alcune funzionalità aggiuntive come informazioni in tempo reale sull’audio e sullo stato della batteria.

Nessuna menzione su quando queste funzionalità saranno disponibili anche per tutti gli altri utenti di Facebook che utilizzano i servizi di Live Video.