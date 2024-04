TECH PREMIUM: SCONTI AMAZON INCREDIBILI! Risparmio garantito!

Amazon è pieno di offerte incredibili, sconti incredibili, minimi storici, ribassi fuori di testa e chi più ne ha ne metta! Poi vai a vedere cosa Amazon offre a prezzi mai visti prima e spesso e volentieri sono prodotti da cestone, prezzo accessibile e qualità altalenante. Oggi invece abbiamo selezionato una lista di prodotti Tech Premium, che oltre a sconti decisamente interessati si portano in dote una qualità che non ammette dubbi! Andiamo a vedere nel dettaglio cosa possiamo comprare oggi risparmiando davvero un sacco di euro.

HUAWEI FreeClip, auricolari true wireless dal design unico MENO 10%

HUAWEI FreeClip sono auricolari True Wireless SUPER PREMIUM, il prezzo di listino è bello salato, 199 euro ma possiamo comprarli spendendo 20 euro in meno. Cosa hanno di particolare oltre ad una qualità audio esagerata? Hanno un design ad arco C-Bridge super comodo ed estremamente ergonomico! Inutile dire che la cancellazione del rumore ambientale è molto efficace!

Proiettore portatile con coupon in pagina da inserire MENO 100 euro

XGIMI è un nome che vi dirà poco, ma è un’azienda che negli ultimi mesi ha vinto numerosi premi per i suoi prodotti. Oggi possiamo acquistare questo fantastico proiettore portatile a 299 euro invece che 399 euro grazie ad un coupon da inserire prima del check out. Funzioni avanzate per un dispositivo davvero piccolo, è alto solo 16 cm! Non manca nulla: Android TV, Chromecast Integrato, assistente Google, connessioni versatili, DLP e Dolby Digital integrato.

Samsung TV OLED, 77 pollici giganteschi con un taglio di prezzo di 930 euro!

Qui c’è da rimanere a bocca aperta! Samsung TV OLED QE77S90CATXZT, una smart TV di fascia altissima viene proposta da Amazon con uno sconto di 930 euro MENO 29%! Il prezzo di listino crolla: da 3189,99 euro ora possiamo pagarla 2259,99 euro. Ok, sono sempre tanti soldi, ma stiamo parlando di una TV Oled SUPER PREMIUM, con il top della dotazione tecnologica Samsung.

Realme Smartphone 12 Pro+ lo metti in tasca con uno sconto di 100 euro

Realme Smartphone 12 Pro+ è la classica fascia media se ci si ferma al prezzo, ma con una dotazione tecnologica e prestazioni che spingono questo ottimo smartphone più in alto. CPU Snapdragon, display 6.4 pollici con refresh rate da 120hz, 256 giga di spazio, ma soprattutto lato imaging abbiamo un vero e proprio camera phone con tanto di obiettivo periscopico per le foto ritratto e software dedicato per migliorare gli scatti.

JBL Tour One M2, cuffie con cancellazione attiva del rumore MENO 16%

Siamo al top delle cuffie JBL con queste Tour One M2. Comode, super imbottite e nello stesso tempo leggere. Audio come da tradizione JBL: bassi belli presenti e profondi, medi e alti nitidi ed equilibrati. La cancellazione del rumore è un punto di forza di queste cuffie wireless, così come la durata della batteria, davvero esagerata: fino a 50 ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.