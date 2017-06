3 Italia abbraccia Netflix

3 Italia offrirà ai suoi clienti l’accesso a Netflix, la ben nota piattaforma di Internet TV. Il gruppo Wind Tre, infatti, ha firmato un importante accordo con la società americana che permetterà di offrire ai suoi clienti l’accesso a Netflix all’interno di alcune specifiche offerte. Nello specifico, 3 Italia offrirà 3 mesi gratuiti per poter visualizzare i contenuti dell’Internet TV a tutti coloro che sottoscriveranno i piani “Casa 3” e “Casa 3 XL“.

Il primo piano tariffario prevede 30 Giga al costo di 15 euro al mese in abbinamento all’opzione “Night Free” che permette di navigare illimitatamente dalla mezzanotte sino alle 8:00 del mattino. Incluso nel canone anche un router WiFi WebCube4. Per chi volesse il più performante router WiFi PocketCube, il costo sale a 29 euro al mese. “Casa3 XL”, invece, costa 24,95 euro e propone 50GB di Internet. Tutti coloro che attiveranno uno dei questi piani tariffari e che hanno già un’offerta voce dell’operatore e sceglieranno l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente, riceveranno uno sconto sul canone mensile rispettivamente di 5 e di 10 euro.

I clienti 3 Italia, dunque, potranno approfittare delle nuove offerte di connettività per poter gratuitamente godere di alcuni mesi d’uso gratuito di una delle piattaforma di Internet TV più apprezzate. Un’iniziativa con cui il gruppo Wind Tre punta ad essere innovativo ed a voler accontentare le richieste di tutti i loro clienti.

Valerio Marra, direttore Consumer di Wind Tre, al riguardo afferma:

L’accordo con Netflix rafforza il nostro impegno verso soluzioni digital oriented, che rendano la tecnologia semplice ed intuitiva. Puntiamo ad offrire servizi innovativi, anche attraverso collaborazioni con i grandi players del mercato come Netflix, per soddisfare al meglio le esigenze dei Millennials e dei clienti con una forte predisposizione al linguaggio digitale. La partnership tra 3 e Netflix rappresenta un sodalizio ideale tra un marchio che si distingue per i valori di trasparenza, innovazione e tecnologia e una realtà che ha dimostrato di essere la più disruptive tra le tv on demand e che offre produzioni di elevata qualità ad un prezzo accessibile a tutti.