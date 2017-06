SNES Mini è ufficiale: a settembre con 21 giochi

Cristiano Ghidotti,

È tutto vero: SNES Mini arriverà sul mercato a settembre. Oggi l’annuncio ufficiale da parte di Nintendo e l’hype è già alle stelle. Confermato anche il prezzo di vendita di 79,99 dollari negli Stati Uniti (con tutta probabilità 79,99 euro nel vecchio continente), così come l’elenco dei giochi preinstallati.

SNES Mini

Non è difficile immaginare un altro successo, come già registrato con la riedizione in miniatura del NES. Confermati dunque i tanti rumor e le indiscrezioni circolati in Rete negli ultimi mesi. Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, questo il nome completo del prodotto. Nella confezione, oltre alla console, saranno inclusi un cavo HDMI per la connessione al televisore, un cavo USB e due Classic Controller, così da potersi lanciare subito in una sfida multiplayer (ovviamente in locale) con un amico. L’aspetto della console è quello originale, ma in scala ridotta.

I giochi

Come detto in apertura, saranno 21 i giochi preinstallati su SNES Mini. Ecco la lista completa: Contra III The Alien Wars, Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy III, F-ZERO, Kirby Super Star, Kirby’s Dream Course, The Legend of Zelda A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2, Street Fighter II Turbo Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Super Ghouls ‘n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out!!, Yoshi’s Island.

Ce n’è dunque per tutti i gusti, ma merita un’attenzione particolare la presenza di Star Fox 2, seguito del leggendario titolo datato 1993 mai ufficialmente pubblicato.

I giocatori che acquisteranno la console potranno godersi per la prima volta l’avventura intergalattica Star Fox 2, il seguito di Star Fox (originariamente chiamato Starwing in Europa), creata nell’era del Super NES ma mai pubblicata!

Dove comprare

Al momento la console non risulta ancora acquistabile e non è dato a sapere quando sarà avviata la fase di pre-ordine. Come già detto, il prezzo è 79,99 dollari per gli USA (quasi certamente 79,99 euro in Italia). Il consiglio per gli interessati è quello di tenere d’occhio la pagina Nintendo su Amazon, così da potersene assicurare un’unità non appena disponibile. Considerando il successo del NES Mini, di sicuro i primi stock andranno a ruba.