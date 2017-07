Un emulatore NES dentro Nintendo Switch

Cristiano Ghidotti,

Il retrogaming va forte: è sufficiente pensare al successo ottenuto dal NES Mini lo scorso anno e al fatto che il nuovo SNES Mini sia andato subito a ruba per capirlo. Nintendo lo sa bene e, nella sua nuova console Switch, sembra aver nascosto un software in grado di fungere da emulatore e riportare in vita i grandi classici dell’epoca 8-bit, direttamente dal catalogo della piattaforma NES.

Un gruppo di modder, smanettoni che stanno analizzando nel dettaglio l’hardware e il codice di Switch, l’hanno rinvenuto in un pacchetto denominato “flog”. Si tratta dunque di una conferma per quanto in realtà Nintendo ha già comunicato da tempo: con l’arrivo dell’abbonamento online (a partire dalla primavera 2018, al prezzo mensile di 4 euro) sarà possibile scaricare un gioco classico gratuito al mese. Tra quelli previsti figurano Super Mario Bros. 3, Balloon Fight e Dr. Mario. Non è da escludere che in un secondo momento l’iniziativa possa arrivare a coinvolgere anche i titoli 16-bit di SNES.

Apparently every Switch system has an internal NES emulator called "flog"? Can I know more about that? Curiosity's about to kick in. — LuigiBlood (@LuigiBlood) July 6, 2017

La piattaforma ibrida Switch è finita nei mesi scorsi nel mirino degli hacker, che sfruttando una vulnerabilità legata a WebKit sono riusciti a eludere le protezioni e mettere mano al software installato. Per ora non si può parlare di pirateria: Nintendo si è fin qui dimostrata attenta nel raccogliere le segnalazioni e intervenire prontamente con il rilascio di update, ma per il futuro il pericolo non è da escludere, in considerazione anche di quanto visto con le passate generazioni di console.

Tornando a SNES Mini, la riedizione in miniatura della piattaforma sarà ufficialmente disponibile dal 29 settembre. La fase di pre-ordine è comunque già stata avviata: si consiglia di tenere d’occhio l’articolo su Amazon per metterlo nel carrello e inoltrare l’ordine non appena ci saranno nuove unità disponibili.