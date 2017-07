Apple al lavoro su batterie per auto autonome

Marco Grigis,

Aumenta l’interesse di Apple nei confronti delle vetture elettriche, in particolare per le auto a guida autonoma. Il gruppo di Cupertino ha già lanciato una piccola sperimentazione sulle strade della California, ma sembra stia conducendo anche progetti alternativi. Secondo una fonte proveniente da Shanghai, la società avrebbe avviato una partnership con un produttore locale di sistemi d’accumulo e batterie per autovetture.

La notizia è stata pubblicata da Yicai Global, per poi essere rilasciata da MacRumors. Secondo quanto rivelato, Apple avrebbe avviato una partnership con Contemporary Amperex Technology Limited, per la ricerca di soluzioni d’alimentazione elettrica efficienti e sostenibili per il settore dell’automotive.

L’indiscrezione proverrebbe da alcune fonti anonime raccolte dalla testata, apparentemente vicine ai piani di Cupertino. Il gruppo avrebbe siglato con la società asiatica un accordo per lo sviluppo di uno “schema” di ricerca per batterie per auto, sebbene nessun altro dettaglio sia stato diramato sulla stampa. In ogni caso, le due aziende hanno già collaborato negli ultimi anni per la fornitura di alcune batterie per i prodotti targati mela morsicata, quali gli iDevice.

Il gruppo cinese, con sede a Ningde, pare sia uno dei leader mondiali nello studio di soluzioni a ioni di litio per le batterie, nonché nel riciclo delle stesse. Può contare su ben 3.700 dipendenti e dispone di numerose collaborazioni con gli enti di ricerca locali, quali diversi atenei di ingegneria. Nell’ultimo biennio, inoltre, l’azienda è diventato il terzo fornitore mondiale di batterie per le auto ibride.

Al momento, non è dato sapere quali siano gli obiettivi perseguiti da Apple. In linea d’ipotesi, Cupertino potrebbe essere interessato a nuove soluzioni energetiche per la sperimentazione delle sue auto a guida autonoma, ma non si può nemmeno escludere l’accordo possa guardare al futuro, con il misterioso “Project Titan”. Da diversi anni, infatti, si discute della possibilità Apple possa lanciare in futuro una propria vettura elettrica.