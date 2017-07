Samsung Galaxy S8 Active, tutte le specifiche

Luca Colantuoni,

Qualche giorno fa sono apparse online le prime immagini reali del Galaxy S8 Active, versione rugged dello smartphone che ha contribuito ai profitti record di Samsung. Un utente ha ora pubblicato sul social network Weibo le specifiche complete del dispositivo, elencate in un documento ufficiale.

Gli smartphone della serie Active sono certificati per essere utilizzati in “ambienti ostili”, quindi Samsung non ha scelto un Infinity Display con lati curvi, considerato troppo fragile, ma ha optato per un normale schermo flat con angoli arrotondati che ricorda chiaramente il Full Vision del nuovo LG G6. Diagonale (5,8 pollici), risoluzione (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto (18.5:9) sono però identici a quelli del Galaxy S8. Il telaio è in policarbonato e gomma, quindi può resistere ad urti, cadute, umidità e temperature estreme (MIL-STD-810G), oltre che all’acqua e alla polvere (IP68).

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 835, affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria flash UFS 2.1, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Le fotocamere hanno una risoluzione di 12 e 8 megapixel con apertura f/1.7, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e Gigabit LTE. Sono presenti inoltre la porta USB Type-C, il jack da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali e lo scanner dell’iride. La batteria con ricarica wireless ha una capacità maggiore rispetto al Galaxy S8 (4.000 contro 3.000 mAh).

Samsung ha eliminato i tre pulsanti fisici frontali del precedente Galaxy S7 Active e ha sostituito il pulsante Active Key con il pulsante Bixby. Il sistema operativo installato sarà Android 7.0 Nougat. Lo smartphone verrà offerto in due colori: Meteor Gray e Titanium Gold.