iPhone 15 Pro (128 GB) a soli 1039€ su Amazon: correte a prenderlo

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo iPhone 15 Pro, nella sua iterazione con scocca color titanio nero, con 128 GB di memoria interna, costa solo 1039,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso perché a questa cifra è un best buy assoluto; è potentissimo, è costruito con materiali di pregio, ha un design minimal ed elegante, uno schermo OLED Retina, un processore realizzato a 3 nanometri, una batteria capiente e generosa che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica sfruttando la porta USB Type-C. Fra le altre cose, è un cameraphone eccellente, dotato di sensori evoluti che poossono girare clip in ProRES o scattano immagini in ProRAW.

iPhone 15 Pro (128 GB): ecco perché comprarlo

Lo smartphone di punta di Apple è un best buy senza paragoni; si tratta di un device eccezionale, realizzato con cura e con materiali di pregio. Ha un display OLED Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion e luminosità di picco di 2000 nit, con Dynamic Island e cornici sottili al seguito, con un processore Apple A17 Pro realizzato a 3 nanometri e coadiuvato da un modem 5G per la connettività next-gen e con 128 GB di memoria interna, non espandibile ovviamente. Il comparto fotografico comprende una selfiecam FaceTime HD da 12 Megapixel e tre ottiche da 48, 12 e 12 Megapixel che possono girare clip in ProRES e in 4K HDR Dolby Vision.

iPhone 15 Pro viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1039,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comrpese con possibilità di ricevere il prodtto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Cosa aspettate?

