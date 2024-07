One UI 7 con la beta di Android 15: leak mostrano nuove funzionalità con un occhio verso Apple

Samsung dovrebbe rilasciare la One UI 7 Open Beta basata su Android 15 la prossima settimana per la gamma Galaxy S24 in Corea del Sud e negli Stati Uniti. Inutile dire che sono trapelate alcune immagini che mostrano un nuovo design delle icone, nuove funzionalità, all’insegna di uno stile ispirato a quello di iOS e per certi versi anche HyperOS di Xiaomi.

Hey, among the leaked One UI 7 app icons, which one do you think looks the best, and which one is just plain ugly? 🤔 #OneUI7 #AppIcons pic.twitter.com/fgbbBa92nP — Vetrox360 (@Vetrox360) July 26, 2024

Il ben informato @Vetrox360 nel suo profilo X ha mostrato le icone “principali” dal design piuttosto rinnovato. In tal senso l’icona della Galleria è molto simile a quella di Google Foto e dell’app di iOS. Stessa cosa per l’app Meteo. Nulla di sconvolgente, ma è probabile che molti aficionados della casa coreana non vada giù questo design non proprio originale. Sempre su X l’ennesimo ben informato Chun Bai ha mostrato il nuovo pannello rapido, con le “bolle” che raggruppano le icone decisamente più arrotondate rispetto a quelle attuali. Il pannello rapido è ora diviso in due sezioni: impostazioni rapide e notifiche: è possibile passare dall’una all’altra con lo swipe destra/sinistra.

https://t.co/GDmHYtp373

Quick settings leak is here, go check out on smartprix. I also shared with them some new sharing/continuity features that Samsung is working on OneUI 7. pic.twitter.com/rv7Qn8Q0UX — Chun Bhai (@chunvn8888) July 26, 2024

E sempre con un occhio a iOS 18, la nuova UI 7 darà la possibilità di avere o non avere le etichette sotto le icone.

Ma forse, quello che più stuzzica le discussioni tra fan della casa di Cupertino e quella di Seoul è quella che sembra essere la versione Samsung “riveduta e corretta” della Dynamic Island di iPhone. A differenza di iOS, dove l’indicatore della fotocamera occupa tutta l’area intorno all’obiettivo, su One UI 7 sarà un semplice punto nella barra di stato. Toccandolo si aprirà un menu rapido con i comandi più utili per le varie attività, come fotocamere, cronometro e registratore.

New Dynamic shit in One UI 7

– @chunvn8888 pic.twitter.com/Snrn6DMnBA — SOUIC (@SSOUIC) July 26, 2024

Da ultimo pare che Samsung sembra intenzionata a implementare una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di trasferire fluidamente le videochiamate tra i propri dispositivi. In pratica, sarà possibile spostare una videochiamata in corso da uno smartphone a un tablet o a un televisore Samsung, purché tutti i dispositivi siano associati allo stesso account Samsung.