Galaxy S25 Ultra:: batteria e velocità di ricarica potrebbero decisamente non essere da top di gamma

Galaxy S25 di Samsung è ancora decisamente lontano, S24 è uscito lo scorso gennaio, rumor e voci di corridoio iniziano a trapelare, d’altronde stiamo parlando del top di gamma della casa coreana, uno smartphone dalle prestazioni e dalle specifiche elevatissime. Se il rumor venisse confermato, pare che lato batteria dalle parti di Seoul potrebbero aver fatto un mezzo passo falso, con prestazioni e capacità senza dubbio buone, ma lontane da quello che è lecito aspettarsi da uno smartphone che nella sua incarnazione targata 2024 più costosa sfiora i 2000 euro. Senza poi fare paragoni con altri smartphone che a discapito di un prezzo più che dimezzato offrono di più.

Il rumor arriva da ben informato leaker cinese Digital Chat Station che su Weibo ha postato quanto è riuscito a scoprire sulle presunte specifiche di S25 Ultra:

CPU Snapdragon 8 Gen 4

3x zoom and 5x zoom telescopico, im configurazione 200MP per la principale, 50MP per la telescopica e and 50MP per la ultragrandangolare

5,000mAh batteria

45W ricarica veloce

Sul versante fotografico e quello della potenza della CPU c’è poco da dire al momento, riguardo batteria e velocita di ricarica invece, ci sarebbe decisamente da recriminare. Ad oggi molti competitor offrono velocità di ricarica che spesso si avvicinano ai 100 watt. C’è da dire comunque che sia Google che Apple non sono fan della velocità di ricarica smodata, ma da uno smartphone che costerà con buona approssimazione almeno 1500 euro era lecito aspettarsi qualcosa in più. Stesso dicasi per la capienza della batteria. 5000mAh non sono pochi certo, ma lo sono oggi, come soprattutto il prossimo anno, il minimo sindacale per uno smartphone Super Premium.