Smartphone OPPO A40: tecnologia avanzata ad una spesa minima su Amazon (-22%)

Fotocamera sorprendente e funzionalità avanzate

Uno dei punti di forza dello smartphone OPPO A40 è senza dubbio il comparto fotografico. La fotocamera principale da 50MP, arricchita dall’intelligenza artificiale, permette di catturare immagini dettagliate in ogni situazione, dalle foto panoramiche ai ritratti. Per gli amanti dei selfie, la fotocamera frontale da 5MP offre risultati più che soddisfacenti. Inoltre, sono disponibili modalità creative come Notte, Time Lapse, Slow Motion e l’innovativa funzione Video Doppia Vista, che consente di registrare contemporaneamente con entrambe le fotocamere.

Con un display LCD HD+ da 6,67 pollici e un refresh rate di 90Hz, OPPO A40 garantisce un’esperienza visiva di qualità, perfetta per la navigazione quotidiana e il gaming. La protezione per gli occhi inclusa nel design rende il dispositivo ideale anche per sessioni prolungate, riducendo l’affaticamento visivo.

Autonomia e ricarica veloce

La batteria da 5100mAh è un vero e proprio punto di forza, offrendo un’autonomia straordinaria che supera la giornata di utilizzo intenso. E grazie alla tecnologia di ricarica SUPERVOOC a 45W, il dispositivo si ricarica in tempi record, una caratteristica che solitamente si trova solo nei modelli di fascia alta.

Con 128GB di memoria interna, espandibili fino a 1TB tramite scheda microSD, e una RAM totale di 12GB (6GB fisici + 6GB virtuali), OPPO A40 offre prestazioni fluide e spazio a sufficienza per app, foto e video. La sicurezza è garantita dal sensore di impronte digitali integrato nel tasto laterale, una soluzione pratica e veloce per sbloccare il dispositivo.

Disponibile nella raffinata colorazione Starlight White, il dispositivo è certificato IP54, il che significa resistenza a polvere e schizzi d’acqua. Un design che unisce estetica e funzionalità, perfetto per chi cerca un prodotto versatile e duraturo.

