Nothing Phone (2a) Plus: un gioiellino tech in svendita folle su Amazon

Nothing Phone (2a) Plus è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 25%, portandolo a soli 338,49€.

Nothing Phone (2a) Plus: tutte le specifiche tecniche

Dotato del performante processore MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, il Nothing Phone (2a) Plus garantisce velocità e fluidità straordinarie, con un incremento del 10% delle prestazioni rispetto al modello precedente. La memoria non delude: 12GB di RAM, espandibili fino a 20GB grazie alla tecnologia RAM Booster, ti permettono di gestire qualsiasi attività senza rallentamenti.

La batteria è un vero punto di forza. Con i suoi 5.000 mAh, ti garantisce fino a 48 ore di autonomia, mantenendo oltre il 90% della capacità anche dopo 1.000 cicli di ricarica. Inoltre, la ricarica rapida da 50W ti consente di ottenere un’intera giornata di utilizzo in soli 21 minuti. È il compagno ideale per chi non vuole fermarsi mai!

Il comparto fotografico è di livello professionale: una tripla fotocamera da 50MP con sensore principale, ultra-grandangolare e frontale, potenziata dall’intelligenza artificiale. Funzioni come Portrait Optimiser e Ultra XDR (sviluppate in collaborazione con Google) rendono ogni scatto un capolavoro. La modalità AI Vivid e la Modalità Notturna assicurano foto perfette in ogni condizione di luce.

Lo schermo è una meraviglia per gli occhi: un display AMOLED flessibile da 6,7 pollici, con supporto HDR10+, luminosità massima di 1.300 nits e refresh rate adattivo fino a 120Hz. Protetto da Corning Gorilla Glass 5, è pensato per resistere e offrire un’esperienza visiva senza pari.

Non solo hardware, ma anche software di qualità: il sistema operativo Nothing OS 2.6, basato su Android 14, offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, con aggiornamenti garantiti per tre anni e patch di sicurezza per quattro. Inoltre, l’integrazione con ChatGPT porta la tecnologia AI direttamente a portata di mano, con widget e interazioni vocali che semplificano la tua vita quotidiana.

Il design compatto e leggero si abbina a caratteristiche tecniche di alto livello: supporto Dual 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, lettore di impronte digitali e certificazione IP54 contro polvere e schizzi. Un vero gioiello tecnologico, pensato per durare e accompagnarti in ogni momento della giornata.

questa offerta è disponibile per un periodo limitato.

