Xbox One X: i giochi Enhanced in 4K e HDR

Microsoft approfitta dell’attenzione mediatica riservata alla Gamescom 2017 in corso a Colonia per annunciare le più importanti novità riguardanti il progetto Xbox One X. Prima il via ai pre-ordini per la Project Scorpio Edition offerta in edizione limitata al prezzo di 499,99 euro, poi un’integrazione all’elenco dei giochi ottimizzati per sfruttare al meglio l’enorme potenza di calcolo offerta dalla console.

La lista completa, che include un centinaio di titoli, può essere consultata sul sito di Major Nelson. Tra quelli più interessanti si citano Assassin’s Creed Origins che segnerà il ritorno della serie Ubisoft dopo un anno di stop, l’adrenalinico Crackdown 3, Dead Rising 4 di Capcom, Dishonored 2, la simulazione calcistica FIFA 18 sviluppata da EA Sports, l’avventura post-apocalittica Fallout 4, Forza Horizon 3, l’atteso Forza Motorsport 7, Gears of War 5, Halo 5: Guardians, NBA 2K18 per gli amanti del basket, PES 2018 di Konami, Resident Evil 7 biohazard, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Titanfall 2 e lo sparatutto Wolfenstein II: The New Colossus.

Tutti i giochi Enhanced potranno essere eseguiti con pieno supporto alla risoluzione 4K, così da offrire il meglio in termini di impatto visivo sui televisori Ultra HD, nonché in modalità HDR con tecnologia HDR10. Questo è reso possibile dalla dotazione di un SoC custom con frequenza di clock a 2,3 GHz e 12 GB di memoria GDDR5, per una potenza complessiva pari a 6 TFLOPS (Microsoft la definisce la console più evoluta che sia mai stata creata). Il disco fisso di Xbox One X mette a disposizione una capacità di 1 TB, mentre il lettore ottico è in grado di riprodurre i film in formato Blu-ray 4K. Per quanto riguarda il comparto audio, invece, è garantita la compatibilità con i sistemi Dolby Atmos e DTS:X audio.

In chiusura un filmato in cui Major Nelson effettua in anteprima l’unboxing della Xbox One X Project Scorpio Edition in arrivo il 7 novembre, svelandone tutti i contenuti e sottolineando come il design del packaging sia ispirato a quello della prima console della serie, lanciata sul mercato nell’ormai lontano 2001.