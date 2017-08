FIFA Street incluso in FIFA 18?

Cristiano Ghidotti,

Correva l’anno 1996, quando EA Sports scelse di introdurre nella sua simulazione calcistica (allora si trattava di FIFA 97) una modalità ancora oggi ben impressa nella memoria dei videogiocatori: quella che permetteva di affrontare partite indoor, al chiuso. Una declinazione particolare dello sport più seguito al mondo. Un esperimento simile, in tempi più recenti, è stato fatto con FIFA Street, in verità senza riscontrare troppo successo in termini di vendite. Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando in Rete potrebbe tornare il mese prossimo, come parte integrante di FIFA 18.

La voce di corridoio arriva dai padiglioni della Gamescom 2017 di Colonia e il responsabile è il breve filmato visibile in streaming di seguito. Nei pochi secondi del video è possibile osservare un monitor sul quale è in esecuzione FIFA 18 e quello che ha tutta l’aria di essere un match giocato su un campetto di strada. EA Sports, fino ad oggi, non ha parlato dell’inclusione di una modalità riconducibile a quella di FIFA Street, ma se così fosse potrebbe trattarsi di un punto di forza del titolo, che a partire dalle prossime settimane andrà a sfidare il rivale di sempre: Pro Evolution Soccer 2018 di Konami.

La clip ha scatenato le discussioni in Rete tra gli appassionati della serie. Qualcuno avanza un’ipotesi interessante: potrebbe non trattarsi di un ritorno di FIFA Street, bensì di una delle fasi che accompagneranno la carriera di Alex Hunter, modalità introdotta con successo lo scorso anno e riproposta anche in FIFA 18, con il trasferimento del giovane calciatore in un altro paese. La destinazione potrebbe essere il Brasile, dove l’atleta si troverà a confrontarsi con una delle tradizioni: il calcio di strada, appunto. Se ne saprà di più a breve.